Le Bayern se reprend, Leipzig grignote

Au lendemain de la victoire du Borussia Dortmund, le Bayern a repris six points d'avance en tête de la Bundesliga grâce à son succès à Cologne (0-4). Corentin Tolisso en a profité pour mettre fin à onze mois sans marquer en championnat, tandis que Robert Lewandowski a collé un triplé. Le Leipzig du buteur Christopher Nkunku a de son côté réalisé la belle opération de l'après-midi en dominant Stuttgart pour revenir à trois petits points du troisième, Hoffenheim, défait par l'Union Berlin (2-1).

Net et sans Bavière. Battu pour la troisième fois en championnat le week-end dernier, le Bayern a passé ses nerfs sur Cologne. Toujours privé de Lucas Hernández, Kingsley Coman ou encore Leon Goretzka, le champion a en revanche enregistré les retours de Manuel Neuer et Corentin Tolisso. Ce dernier n'a pas manqué son come-back, en marquant d'une jolie demi-volée après un relais avec Thomas Müller (25). La deuxième passe décisive de l'Allemand ce samedi, puisqu'il a aussi trouvé Robert Lewandowski (9). Le Polonais s'est ensuite offert un triplé en plantant sur deux passes de Leroy Sané, portant son total à 23 buts en championnat. Cologne lui réussit décidément bien, l'arme fatale du Bayern ayant désormais marqué dix-huit fois en dix-sept rencontres face aux Boucs. Les locaux repartent les mains vides, malgré une barre transversale (72).Ce n'est pas aujourd'hui que Stuttgart battra enfin Leipzig, en Bundesliga. Les joueurs de Domenico Tedesco ont en effet fait respecter la hiérarchie, à la Mercedes-Benz Arena. L'arbitre a désigné le point de penalty à la suite d'une main de Konstantínos Mavropános, et André Silva a tranquillement pris le portier à contrepied (11). Le sixième but de l'attaquant portugais sur les sept dernières journées. Bien loin de l'équipe qui fut incapable de battre la lanterne rouge Greuther Fürth sept jours plus tôt, Stuttgart a su réagir en bousculant son adversaire (huit tirs à deux, en première période). Tanguy Coulibaly s'est montré particulièrement remuant. Mais le réalisme a fait défaut au club souabe, écœuré par Péter Gulácsi (56, 63, 67). Tout le contraire du camp d'en face, mis à l'abri par Christopher Nkunku, qui affiche désormais neuf buts et sept passes décisives en championnat (70). Lespoursuivent leur remontée, et ne comptent plus que trois points de retard sur le podium. Du côté des hommes de Matarazzo, il n'y a plus qu'une chose à faire pour rester en dehors de la zone rouge ce week-end : serrer les fesses.Coup d'arrêt pour Hoffenheim, la belle série de sept matchs sans défaite du TSG ayant pris fin à Berlin ce samedi. Un résultat qui rebat encore les cartes, dans la course à la C1. Ihlas Bebou avait pourtant mis Hoffenheim sur les bons rails, en s'échappant sur le côté droit et en centrant devant la cage. Pas de coéquipier à la réception ? Le malheureux Timo Baumgartl a cependant marqué contre son camp, en voulant écarter le danger (16). Avec l'aide bien involontaire du gardien Oliver Baumann, Andreas Voglsammer a rapidement remis les deux formations à égalité en reprenant un centre de Bastian Oczipka (22). Déjà auteur d'un doublé contre Leverkusen, Grischa Prömel a offert la victoire aux locaux de la tête (73). L'Union n'a concédé que deux défaites à domicile depuis le 19 septembre 2020. Surtout, les Berlinois sont désormais quatrièmes et reviennent à hauteur de leur victime. L'odeur du sang...Le 21 août dernier, Wolfsbourg renversait le Hertha à Berlin et s'emparait des rênes de la Bundesliga en laissant son adversaire à la dernière place du classement. Cinq mois plus tard, dire que les choses ont bien changé est un doux euphémisme. Les loups ont au moins stoppé l'hémorragie en prenant un point, après six revers consécutifs. Jérôme Roussillon a été à l'origine de deux grosses occasions, mais ni Luca Waldschmidt (16) ni Wout Weghorst (18) n'ont trouvé la faille. La très perméable défense berlinoise (déjà 38 buts encaissés) a tenu bon, ce qui n'est pas forcément étonnant quand on sait que le VfL n'a marqué que dix-sept buts depuis le début du championnat... Bien placés pour l'Europe en novembre, les hommes de Florian Kohfeldt n'ont plus gagné depuis le 6 novembre. Sans Kevin-Prince Boateng ni Stevan Jovetić, le Hertha se satisfera certainement d'un résultat qui lui permet de rester devant son adversaire. Myziane Maolida a disputé 78 minutes, soit 77 de plus que Lucas Tousart (encore remplaçant, et entré à la 90+3).Un duel de milieu de tableau, et un petit 1-0. Jonathan Burkardt n'a pas marqué pour la cinquième rencontre d'affilée, mais le Monsieur plus de Mayence a fait marquer. Sa passe a en effet terminé dans les pieds de Jerry St. Juste, qui a débloqué la situation (48). Manuel Riemann avait retardé l'échéance en s'opposant à Leandro Barreiro (26) et à Burkardt, justement (47). Face à la deuxième meilleure défense du championnat, Bochum est resté fidèle à ses mauvaises habitudes offensives (seulement dix-sept buts marqués, après dix-neuf journées). Sebastian Polter aurait pu remédier au problème, mais il a raté son penalty (32). Robin Zentner a tenu la baraque jusqu'au bout en s'envolant pour détourner la frappe de Jürgen Locadia, tout juste arrivé de Brighton (90+5). Mayence, qui a pu compter sur le retour de Moussa Niakhaté, se hisse au neuvième rang du classement.