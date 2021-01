Le Bayern se défait difficilement de Fribourg

Bayern (4-2-3-1) : Neuer - Pavard, Baoteng, Alaba, Davies - Goretzka (86e, Martinez), Kimmich (75e, Tolisso) - Gnabry (26e, Sané), Müller (86e, Choupo-Moting), Coman (75e, Musiala) - Lewandowski. Entraîneur : Hansi Flick.



Fribourg (3-4-2-1) : Müller - Lienhart, Schlotterbeck, Gulde - Kübler (61e, Tempelmann), Santamaria (5e, Abrashi puis 55e, Haberer), Höfler, Günter - Grifo, Sallai (61e, Höler) - Demirović (61e, Petersen). Entraîneur : Christian Streich.

-2°C au mercure, un grésil constant et un risque de blocs de neige en épée de Damoclès : des conditions qui n'ont pas empêché le Bayern de réenclencher la marche avant contre Fribourg ce dimanche, après une semaine horribilis qui l'avait vu se faire retourner par Mönchengladbach et se vautrer contre une D2 en Coupe . Robert Lewandowski, qui a décroché un nouveau record, et Thomas Müller, à l'aube du dernier quart d'heure, ont permis auxde se sortir du piège des visiteurs.À la demi-heure de jeu, le nombre d'occasions franches rivalise avec celui des blessés (Baptiste Santamaria côté Fribourg, Serge Gnabry côté). Douchés par la pluie glacée, les 22 acteurs n'ont pas la tâche aisée pour se rapprocher des cages adverses. Le mérite en revient au Bayern d'avoir su marquer très tôt après un début de match punchy. Avec son énième pion (sur un énième service de Müller, remarquable), Lewandowski devient le recordman du nombre de buts marqués lors d'une phase aller de BuLi, détrônant l'illustre Gerd Müller avec 21 cartouches vidées.Davantage acclimatés au froid, les joueurs des deux camps haussent l'intensité après la pause, rendant les duels plus âpres. La solution doit venir d'un coup de pied arrêté, et c'est Fribourg qui en profite grâce à l'entrant Nils Petersen, buteur de la tête une petite minute après son arrivée sur le pré (1-1, 62). Mais quand le Bayern a une nouvelle raison de hausser le ton, il accélère encore la cadence et ça fait bim : centre de Coman, remise acrobatique de Sané, excellent jeu de corps de Müller et finition propre (74, 2-1). Mais Fribourg, en grande forme ces dernières semaines, n'a aucune envie d'en rester là, pousse fort dans les dix dernières minutes, mais doit s'incliner après une ultime barre transversale heurtée par Petersen, seul à dix mètres (90+1).Un bon bol d'air frais au classement également, puisque lereprend quatre points d'avance sur Leipzig en tête du championnat.