Le Barça tape Tottenham, l'Inter renverse le PSV Eindhoven

Le Barça a tapé Tottenham à Wembley (2-4). L'Atlético s'est imposé grâce à Griezmann (deux buts, une passe décisive) contre un Bruges qui n'a pas démérité (3-1). Et l'Inter a empoché sa deuxième victoire consécutive dans cette poule B de la mort, à Eindhoven (1-2).

22

Le Barça était en difficulté après trois matchs sans victoire en Liga (deux nuls et une défaite), il a répondu de la meilleure des manières en tapant Tottenham à Wembley. Et ce succès porte le sceau de Lionel Messi a accéléré à deux reprises en première période, à l'arrivée cela fait deux buts. La première fois dès la deuxième minute, d'une superbe ouverture en profondeur de 45m pour Alba, le latéral gauche espagnol sert ensuite Coutinho en retrait, qui n'a plus qu'à contrôler et la mettre au fond. La deuxième fois, il trouve Suárez d'une passe lobée, l'Uruguayen la remet à Coutinho qui centre en retrait, Rakitić reprend le cuir de volée de 20m. Superbe. Lessont blessés, mais vont réagir. Harry Kane reçoit le ballon de Lamela, se joue de Semedo et enroule du droit. Messi va sortir une nouvelle fois de sa boîte, le quintuple Ballon d’or sert Alba, qui lui remet en retrait, l'Argentin trompe délicatement Lloris. Lamela réduit le score d'une belle frappe. Mais Messi et le Barça sont au-dessus, Alba récupère le ballon, passe en profondeur pour son coéquipier, Suárez effectue une feinte de corps, le numéro 10 argentin contrôle et trompe encore Lloris. Propre.Bruges n'a pas démérité, mais a fini par rendre les armes. Grâce à un Griezmann des grands soirs, lesse sont imposés. L'attaquant français allume la première mèche : à la suite d'un centre au second poteau de Lemar, l'ex-joueur de la Real Sociedad contrôle et ajuste du gauche. Les Belges reviennent au score grâce à une grosse mine flottante de Groeneveld qui se loge dans le petit filet d'Oblak. En seconde période, l' Atlético prend le dessus et passe devant, Costa contrôle et la met à Griezmann qui la met au fond d'un plat du pied. Dans le temps additionnel, Koke sur une passe de « Grizou » boucle l'affaire et rejoint Dortmund en tête de la poule A.Porto, champion du Portugal en titre, est venu à bout de Galatasaray , champion turc. Les attaquants ont beaucoup buté sur deux gardiens dans un grand soir, Casillas et Muslera. Moussa Marega , chargé de faire oublier le grand blessé Vincent Aboubakar , est sorti du bois sur un corner bien tiré de Tellas en envoyant une belle tête. Dominateurs, les hommes de Sergio Conceição auraient pu aggraver le score. Ils se contenteront sans doute de cette victoire qui les place en tête du groupe avec Schalke.Et de deux pour l' Inter . Les Italiens enchaînent avec une nouvelle victoire dans cette poule de tous les dangers. Pourtant cueillis à froid par Rosario d'une grosse frappe des 20 mètres, lesréagissent en fin de première période grâce à Nainggolan. Icardi se bat comme un beau diable sur le côté gauche, frappe, le ballon contré revient dans les pieds du milieu belge aux 18 mètres qui reprend le cuir instantanément d'une belle volée juste avant la mi-temps. Sur une longue balle en profondeur de D'Ambrosio, Icardi joue avec son corps et protège son ballon, dribble le gardien et marque. Joli.La lumière au bout de la nuit. Au terme d'un match très poussif et pauvre en occasions, Schalke est venu à bout du Lokomotiv Moscou . Sous la pluie et sur une pelouse gorgée d'eau, Russes et Allemands se neutralisent pendant 88 minutes. Jusqu'à ce corner de Konoplyanka. À sa réception, le jeune Américain Weston McKennie saute plus haut que tout le monde et envoie sa tête au fond.