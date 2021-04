Le Barça délivré par Dembélé face à Valladolid

90' - @Dembouz ?? has scored the first 1-0 winning goal in 90' for @FCBarcelona at home in #LaLiga this century; the first one since Sergio Busquets at Mestalla in November 2014. Agonizing#BarcaRealValladolid #BarcelonaValladolid pic.twitter.com/9LBIrasqlD — OptaJose (@OptaJose) April 5, 2021

FC Barcelone (3-4-2-1) : Ter Stegen - Mingueza (Ronald Araújo, 63e), De Jong, Lenglet - Dest (Puig, 87e), Busquets (Braithwaie, 63e), Pedri (Moriba, 77e), Alba - Messi, Griezmann (Trincão, 63e) - Dembélé. Entraîneur : Ronald Koeman.

Real Valladolid (3-5-2) : Masip - Olaza, Bruno, Javi Sánchez - Nacho, Rubén Alcaraz, Óscar Plano, Roque Mesa, Saidy Janko (Pablo Hervías, 65e) - Kodro (Waldo, 85e), Sergi Guardiola (Marcos André, 77e). Entraîneur : Sergio

Dembouz à la rescousse.En souffrance face à une solide équipe du Real Valladolid, le FC Barcelone est parvenu à s'imposer sur le fil (1-0) grâce à un but tardif de l'homme en forme Ousmane Dembélé : à cinq jours du, le Barça reprend sa deuxième place et met la pression sur l'Atlético, qui n'a plus qu'une unité d'avance Ce sont bien lesqui démarrent le mieux la rencontre. Saidy Janko trouve Kenan Kodro esseulé dans la surface de réparation, mais le coup de tête du Bosnien trouve la barre transversale d’un Marc-André ter Stegen battu (9). Le milieu de terrain barcelonais est muselé, et Valladolid trouve les espaces. C’est pourtant de loin que Roque Mesa s’essaye une première fois, puis dans les seize mètres, mais ses deux frappes passent au-dessus (24et 26). Le Barça s’engouffre finalement dans une brèche par l’intermédiaire de Dembélé qui sert d’une subtile talonnade Lionel Messi dont le tir est stoppé par le tacle de Lucas Olaza (41). Juste avant la pause, Pedri tente à son tour sa chance à l’entrée de la surface, et il faut l’excellente détente de Jordi Masip pour détourner le ballon sur le poteau (45+1).Valladolid poursuit ses incursions dans le camp adverse, emmené par Olaza qui voit sa frappe du gauche atterrir sur le petit filet extérieur de Ter Stegen (57). Sur l’action suivante, c’est le Barça qui part en contre avec Dembélé lancé dans la profondeur par Messi. Le missile du Français est détourné par Masip sur la tête d’Antoine Griezmann, à côté (59). Les Catalans n’y arrivent pas et se font même une frayeur sur un penalty non sifflé par Monsieur Jaime Latre après une main de Jordi Alba. Peu sollicité, Messi frappe de loin, mais ne trouve pas le cadre (72). Les hommes de Sergio se retrouvent même à dix, à la suite de l’expulsion d’Óscar Plano pour un tacle très peu maîtrisé sur Dembélé (79). Le Moustique est le protagoniste d'une fin de match haletante, lorsqu'il se retrouve à la réception d'une balle déviée par Ronald Araújo et vient fusiller Masip d'une reprise du gauche pour donner la victoire aux siens Kazakhstan , Valladolid : au suivant !