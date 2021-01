Lamkel Zé, Anvers et contre tous

Alors qu'il était devenu persona non grata à l'Antwerp, Didier Lamkel Zé a saisi sa dernière chance ce mercredi soir, en inscrivant le seul but du match contre le Cercle Bruges (1-0). Un énième coup d'éclat dans la carrière du Camerounais de 24 ans, aussi ingérable qu'insouciant.

@lbertozzi lembra Didier Lamkel Zé do antwerp, hoje Ele marcou e comemorou assim kkk pic.twitter.com/olnKHvtEzA — Wamberto (@Wamberto18) January 20, 2021

Tacos à gogo et premières bastons

« Le mercredi après-midi, il allait sur Lille et la première chose qu’il faisait, c’était d‘aller au Tacos. Il en prenait quelques-uns et il les réchauffait. S’il voulait en manger le matin, il le faisait. »

« Sur les deux fois où je l’ai mis dans le noyau B, il y a une fois où c’était à cause d’une bagarre »

Bagarre, bagarre et bagarre »

« Il a fait mal à mon cœur de supporter. Un joueur ne doit pas aller chez l’ennemi une semaine avant un derby »

» . C’est avec cette banderole que le Bosuil, le stade de l'Antwerp, s’est réveillé ce jeudi à 8h du matin. Une poésie parmi de nombreuses autres ces dernières semaines adressée par des supporters sur les nerfs. Leur cible ? Didier Lamkel Zé, dont les provocations n'amusent plus personne. L'attaquant, qui avait été mis au placard par Ivan Leko, a récemment été réintégré par Franky Vercauteren après des excuses publiques que ses coéquipiers n’ont pas daigné accepter. Titulaire surprise lors de la réception du Cercle Bruges mercredi, le joueur formé au LOSC a offert les trois points à son équipe en fin de rencontre (1-0), et célébré son pion avec zénitude. Pourtant, la relation entre le joueur d’Anvers, sa direction et ses supporters est encore loin d'être apaisée.Avant de devenir l’homme le plus détesté d'Anvers, Didier Lamkel Zé est passé par l’école de football des Brasseries du Cameroun, comme Samuel Eto’o, Rigobert Song ou Gérémi Njitap. À 18 ans, et après six ans à Douala, le natif de Bertoua tente un essai au LOSC avant de signer un contrat stagiaire-pro en janvier 2015. Loin d’être le trublion de l’internat du domaine de Luchin, le jeune attaquant est plutôt du genre discret, mais insouciant. «, détaille Corentin Halucha, son partenaire de l’époque.Le longiligne Lamkel Zé (1m92) quitte Lille pour Niort en 2016. Après une première saison poussive, la seconde le voit devenir l'un des joueurs les plus décisifs de Niort, avec sept buts et deux passes décisives en Ligue 2. Rapide, technique et adroit dans la surface, DLZ se fait aussi remarquer à l’entraînement. «» , expliquait Denis Renaud, son coach de l'époque, à la. En effet, en janvier 2018, le Camerounais est mis à l’écart du groupe pendant quatre matchs. Sollicité cet hiver-là par des écuries françaises et étrangères, il reste dans les Deux-Sèvres, et fait son retour dans l’équipe première le 23 février 2018, contre Nîmes. Un match à la fin duquel il pète les plombs, récoltant un rouge après avoir giflé un adversaire. Club suivant.En le recrutant à Niort à l’été 2018, l’Antwerp est prévenu. Didier Lamkel Zé est un joueur pétri de talent, mais son caractère frôle parfois l’insolence. Le, qui remonte en Jupiler Pro League après treize ans de disette, pensait en avoir vu d’autres. Mais après six mois, les premières frictions avec László Bölöni font leur apparition. En janvier 2019, lors de la réception du Standard, il commet sa première sortie de route. Exclu pour avoir reçu deux jaunes en deux minutes, il se prend également le bec avec un adversaire. Le début d’une longue période de frasques puisque deux mois plus tard, il assène un coup de poing dans la tronche de Jelle Van Damme à l’entraînement. «» , déplorait son coéquipier. Puis en juin, voilà qu'il décide de manquer la reprise de l’entraînement, préférant rester sur la Côte d’Azur en attendant que lede l’Antwerp augmente son salaire. Réintégré au groupe malgré une bagarre avec Sinan Bolat - un autre coéquipier - et un carton rouge pour avoir frappé un adversaire lors d'un amical contre une équipe de joueurs au chômage, il réussit une deuxième saison presque parfaite, avec six buts et quatre passes décisives au compteur.Problème, DLZ étant sans filtre et sans limite, il se met à dos Ivan Leko, arrivé sur le banc de l’Antwerp à l’été 2020. Sur les réseaux sociaux, son terrain de prédilection, il raille le coach croate et s'attire encore les foudres de ses supporters. Mis de côté et vilipendé, Lamkel Zé aurait pu partir au Panathinaïkos de Bölöni, seul entraîneur à avoir su le dompter. Mais l’Antwerp étant gourmand, le joueur a tenté de forcer son départ en se pointant dans les tribunes du Beerschot. «, soupire Hans Bressinck, supporter de l’Antwerp et créateur du podcast anversois De Vierkante Paal Lamkel Zé a beau s'être excusé, la pilule ne passe toujours pas auprès des supporters, venus le chahuter lors d'un entraînement de l'équipe B, obligeant la police locale a gardé un œil attentif sur la situation. Son but contre le Cercle Bruges et sa célébration n'ont visiblement pas estompé la haine de ses détracteurs. «, s'exaspère Hans Bressinck, avant d'enchaîner.» Un avis partagé par les ultras de l'Antwerp Locos, qui l'ont encore fait savoir à leurs dirigeants ce jeudi matin. Heureusement pour Didier, le Bosuil va encore rester vide pendant plusieurs mois. Ce contexte est en train de lui permettre de réaliser un fantasme : faire taire tout le monde.