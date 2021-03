La VAR pourrait bientôt semi-automatiser la gestion des hors-jeu

FG

La technologie continue à prendre de l’ampleur dans le football.Selon le Daily Mail , la FIFA devrait prochainement publier un rapport concernant l’amélioration de la gestion des hors-jeu avec l'aide de la VAR.Le raisonnement se présente ainsi : dès qu’un joueur est en position de hors-jeu, la VAR le détecte et signale immédiatement dans l’oreillette de l’arbitre assistant qui n’a alors plus besoin de laisser l’action se dérouler avant de lever son drapeau. Outre la fin potentielle des terribles ascenseurs émotionnels vécus par joueurs, staffs et supporters dans ces situations, cette gestion semi-automatique de la VAR occasionnerait également moins de polémiques et de tensions grâce à un système similaire à la, mais plus développé, comme expliqué par des responsables de Premier League.(...)(...)Initialement prévue pour être introduite lors du Mondial 2022 au Qatar, cette innovation, testée lors de la Coupe du monde des clubs 2020 et dont les résultats devraient être révélés dans les prochains jours, ne devrait finalement pas être lancée en Premier League avant 2023.José Mourinho devra alors se trouver de nouvelles cibles les jours de défaite.