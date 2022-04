La tête à la Ligue des champions, Villarreal s'incline à Alavés

Alavés (4-2-3-1) : Pacheco - Navarro, Laguardia, Lejeune, Duarte - Escalante (Pina, 87e), Loum, García (Pons, 82e) - Edgar (Aguirregabiria, 74e), Rioja (Remeseiro, 87e), Joselu. Entraîneur : Velázquez.



Villarreal (4-4-2) : Asenjo - Aurier, Mandi, Torres (Lo Celso, 46e), Pedraza (Estupiñán, 58e) - Trigueros, Iborra (Alcácer, 75e), Parejo (Foyth, 46e), Gómez (Capoue, 58e) - Dia, Chukwueze. Entraîneur : Emery.

Huit changements, ça fait beaucoup.Avec seulement trois titulaires présents dans le onze aligné en demi-finales aller de Ligue des champions contre Liverpool, Villarreal s'est incliné à Alavés lors de la 34journée de Liga à quelques jours de sa manche européenne retour. La faute à un début de match catastrophique et à deux buts encaissés en première période, malgré une large possession de balle en sa faveur (plus de 70%) affichée avant la pause. Incisifs, les locaux ont donc surpris d'entrée les visiteurs grâce à une réalisation précoce de Laguardia sur corner.Puis, la lanterne rouge du championnat (qui a provisoirement dépassé Levante et est revenue à quatre points de la dix-septième place, avec ce succès) a signé le break par Escalante à la demi-heure de jeu à la suite d'un service de Duarte. Entre ces deux pions, le Sous-Marin jaune a gâché deux grosses occasions via Dia et Chukwueze. Mais dès la reprise, l'attaquant nigérian a réduit la marque en faisant passer la balle entre les jambes de Pacheco. En face, Asenjo et Foyth se sont interposés devant Joselu pour entretenir l'espoir du côté des favoris. Sauf que ni Iborra, ni l'entrant Alcácer (double échec face au portier), ni Trigueros n'ont réussi à égaliser.Si le parcours des hommes d'Emery peut être qualifié de remarquable en C1, il n'en est pas de même sur la scène nationale (septième rang) ...