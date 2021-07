La Suède balaie les États-Unis, la Grande-Bretagne et le Brésil s'imposent tranquillement

Au terme d'une action parfaitement construite, la Suède ouvre le score sur une tête limpide face à la Team USA #Tokyo2020 Suivez le match Suède - USA - https://t.co/cYp9A1uzCS Suivez le match Chine - Brésil - https://t.co/gwVUP6ikd3 pic.twitter.com/KZTbocBU1F — France tv sport (@francetvsport) July 21, 2021

Et de trois pour le Brésil face à la Chine avec un doublé de la légendaire Marta (3-0).#Tokyo2020Suivez le match Chine - Brésil - https://t.co/gwVUP6zV4B Suivez le match Suède - USA - https://t.co/cYp9A1cYei pic.twitter.com/iHBUP4uX9t — France tv sport (@francetvsport) July 21, 2021

AS

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Le coup de tonnerre de la journée est venu de Tokyo, où les Suédoises, médaillées d'argent à Rio, ont terrassé les États-Unis, double championnes du monde en titre (3-0), mettant fin à l'incroyable série de 43 matchs sans défaite pour les coéquipières de Megan Rapinoe. Remplaçante au coup d'envoi, le Ballon d’or 2019 assiste, impuissante, à la domination sans partage de la Suède, vite récompensée par Stina Blackstenius, à la conclusion d'une action collective rondement menée. Méconnaissables, les Américaines subissent comme rarement et s'estiment heureuses de n'être menées que d'un but à la pause. Malgré un léger sursaut d'orgueil après la pause, Alex Morgan & Co sont punies par le réalisme de la Suède, qui plante deux nouvelles fois par Blackstenius, encore elle, et Lina Hurtig. Trop timides devant les buts, mis à part deux frappes sur les montants, les Américaines vont devoir vite se ressaisir face à la Nouvelle-Zélande, la nation la plus faible d'un groupe qui compte aussi l'Australie, pour éviter un nouveau naufrage lors des JO, après le quart de finale perdu en 2016 contre... la Suède.Les Britanniques ont parfaitement débuté leur tournoi olympique en se débarrassant d'une faible équipe du Chili lors du match d'ouverture à Sapporo. Malgré la présence de Christiane Endler dans les cages chilienne, la bande à Lucy Bronze s'est montrée efficace dès le début du match et Ellen White a enfin ouvert son compteur dans le tournoi olympique, après avoir été muette en 2012 à la maison. L'attaquante de Manchester City a d'abord battu la gardienne de l'OL de près (18) d'une tête bien sentie, avant de doubler la mise sur un service de Lucy Bronze pour un nouveau pion 100% City. Les joueuses de Hege Riise ont désormais rendez-vous avec le Japon samedi à 12h30, autre favori du groupe E.Les joueuses de Pia Sundhage n'ont pas fait de la dentelle face à la modeste équipe de Chine. Éliminé en demi-finales de « leurs » Jeux olympiques il y a cinq ans, le Brésil a déjà fait un grand pas vers les quarts de finale du tournoi olympique en collant uneaux Chinoises. Portées par les inusables Marta et Formiga, les Brésiliennes ne mettent que dix minutes pour punir la Chine par l'intermédiaire de Marta, à la conclusion d'un cafouillage dans la surface, après une tête sur la barre de Debinha. La joueuse de North Carolina sera finalement récompensée quelques minutes plus tard, profitant d'un mauvais renvoi de la gardienne chinoise. Le festival se poursuit en seconde période, où Marta, d'une frappe puissante à ras-de-terre, Andressa Alves, sur penalty, et Beatriz, d'une reprise bien sentie, permettent au Brésil de parfaitement démarrer leur tournoi, alors que les Pays-Bas se dressent sur leur chemin samedi prochain.