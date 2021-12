La Solidarité scolaire : la Guadeloupe au tableau

La Guadeloupe est secouée par de fortes manifestations et tensions sociales depuis plusieurs semaines. Si on y ajoute la disparition cet été de Jacob Desvarieux, leader du groupe de zouk Kassav’, autant dire que le moral n’est pas au beau fixe sur l’île antillaise. Pourtant, il existe un petit rayon de soleil qui apporte un peu d’ondes positives. Le club de la Solidarité scolaire de Baie-Mahault a bravé le froid et les huit heures de vol pour établir ses quartiers à Lisses, dans le 91, afin de préparer son 8e tour de Coupe de France disputé ce dimanche contre Sarre-Union (15h). Une première depuis 1999.

De trente degrés à trois, la différence est grande, mais les Guadeloupéens de la Solidarité scolaire n’en ont que faire. Après leur victoire contre l’AS Gosier au 7tour, champion de Guadeloupe en titre, ils sont les derniers représentants de l’île dans cette 105édition de la Coupe de France. Ce dimanche face à Sarre-Union (N3) au huitième tour, la tâche s’annonce ardue pour le club antillais. Surtout que le contexte ne l'aide certainement pas. Depuis deux semaines, l’île est en proie à des émeutes et des manifestations violentes à la suite de l'obligation vaccinale, qui s'est transformé en ras-le-bol social général. Alors que l'accès à l'eau potable n'est toujours pas assurée, les révoltes ont repris de plus belle à la suite de la visite infructueuse du ministre des Outre-mer, Sébastien Lecornu., indique Fabrice Otto, l’entraîneur de la Solidarité scolaire, installé dans le lobby de l'hôtel Léonard de Vinci de Lisses (91).Le déplacement à Paris n’était pas prévu. À la base, ce huitième tour de Coupe de France devait se tenir en Guadeloupe au stade des Abymes de Pointe-à-Pitre, mais s’est vu délocalisé en urgence par le club devant la dégradation de la situation sociale. Un match devenu impossible à assumer sur l’île, entre les nombreux débordements des manifestations et le couvre-feu mis en place le 19 novembre dernier. Un coup derrière la tête des joueurs, psychologiquement pas préparé pour ça., précise le coach de 47 ans.Pour les joueurs Thomas Gaydu et Morgan Saint-Maximin, c’est une petite déception de ne pas pouvoir évoluer sur l’île., explique le cousin d’Allan. Son coéquipier Christopher Kancel, 29 ans, prend cette nouvelle avec plus de philosophie et d'enthousiasme.Le club a essayé de naviguer entre les gouttes depuis le début de la crise pour pouvoir s’entraîner correctement avant de s’envoler pour l’Hexagone, le 26 novembre., poursuit coach Otto.Une situation particulièrement compliquée à gérer pour certains, non sans rappeler les périodes de confinement dues à la Covid., témoigne Christopher Kancel, technico-commercial en dehors des terrains.Privée d’entraînements collectifs, la Solidarité a dû faire preuve d'imagination pour arriver affûtée en région parisienne., explique Thomas Gaydu, passé par l'Inter dans sa jeunesse.Il faut dire que le match à venir est le genre de rendez-vous qui compte pour le club de Baie-Mahault (commune voisine de Pointe-à-Pitre), connu pour avoir formé le champion du monde Thomas Lemar, Marcus Coco et Yvann Maçon, mais aussi pour toute la Guadeloupe. Déjà parce que c’est une occasion de mettre les projecteurs sur le football guadeloupéen au moment où la population en a le plus besoin., témoigne le taiseux mais pertinent Christopher Kancel.Dans ce contexte de crise, Fabrice Otto, qui est également l’adjoint de Jocelyn Angloma en sélection, est conscient de la situation privilégiée pour sa délégation et se donne un rôle d'ambassadeur :Représenter la Guadeloupe et ses valeurs, un mot d’ordre commun dans les rangs de la Solidarité scolaire., espère Morgan Saint-Maximin.D'autant plus que les joueurs ne seront pas seuls dans cette délégation, puisque des supporters tenteront de mettre une ambiance volcanique au stade Robert-Bobin de Bondoufle. Philippe Coppet, le président de la Solidarité, a fait honneur au nom de son club en proposant un pack all inclusive (billet du match, hôtel et avion) pour 600 euros par personne. Une initiative bien reçue par les supporters de manière générale., se réjouit Christopher Kancel, en replaçant ses, complète Morgan Saint-Maximin.Et pour marquer les esprits en 971, quoi de mieux que d'être le premier club guadeloupéen à connaître les 32de finale ? À Versailles, l'adversaire qui attend le vainqueur de cette affiche, ce serait royal.