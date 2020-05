La Serie A renforce son protocole de reprise

1

QC

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

L'Italie serre les boulons.En vue d'un retour mi-juin, la Serie A va adresser ce lundi un nouveau protocole de reprise au ministre des Sports Vincenzo Spadafora, d'après des informations de la. Un premier protocole avait été établi, mais s'était révélé insuffisant aux yeux du gouvernement italien. De nouvelles dispositions, plus strictes, seront proposées pour les jours de match : transfert des équipes avec deux bus (et non un seul), autorisation de 300 personnes maximum dans l'enceinte (avec possibilité de réduire ce plafond, selon la taille du stade), interdiction de toute contestation à proximité de l'arbitre, entrée des équipes en deux temps, aucune restauration extérieure, conférence de presse avec questions récoltées via WhatsApp uniquement... Le protocole prévoit aussi des tests plus réguliers que prévu, et un questionnaire instantané sera également soumis aux 300 personnes dès l'entrée du stade. Il contiendra huit questions, pour vérifier que les personnes n'ont eu aucun symptôme ni été en contact avec un individu contaminé au cours des quatorze derniers jours. Ces nouvelles mesures feront l'objet de nouvelles discussions avec Vincenzo Spadafora, le jeudi 28 mai prochain. En attendant, les instances italiennes espèrent une reprise le 13 ou le 20 juin.Semaine décisive.