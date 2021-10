La Roma renverse Cagliari

Cagliari (4-4-2) : Cragno - Zappa, Ceppitelli, Carboni, Lykogiánnis - Bellanova, Marin, Grassi, Deiola - João Pedro Galvão, Pavoletti. Entraîneur : Mazzarri.



Roma (3-3-3-1) : Patrício - Karsdorp, Mancini, Ibañez - Vina, Cristante, Veretout - Zaniolo, Pellegrini, Mkhitaryan - Abraham. Entraîneur : Mourinho.

Quelqu'un pensait réellement que Mourinho allait tomber contre la lanterne rouge de Serie A ?Pour le compte de la dixième journée, la Roma s'est effectivement fait peur... mais a su renverser Cagliari dans les vingt dernières minutes, pour finalement s'imposer et faire respecter la logique. Avec plus d'une vingtaine de tirs et près de 60 % de possession de balle, les Romains ont dominé. Sauf qu'ils n'ont cadré que... trois frappes, et ont touché le poteau quand ils se sont montrés plus précis. Les locaux en ont donc d'abord profité, malgré le remplacement rapide de Mkhitaryan par El Shaarawy, avec une barre transversale pour Bellanova et l'ouverture du score par Pavoletti peu après la pause. Sauf qu'ils n'ont pas su conserver cet avantage, et ont laissé Ibañez sur corner puis Pellegrini sur coup franc marquer en six minutes chrono.Ouf, la Roma reste dans le coup...