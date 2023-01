La Roma assure l'essentiel face à la Fiorentina

AS Roma (3-5-2) : Rui Patrício - Mancini, Smalling, Kumbulla - Çelik, Bove (Matić, 66e), Cristante, Pellegrini (Tahirović, 74e), Zalewski (Spinazzola, 66e) - Dybala (Belotti, 89e), Abraham (Solbakken, 89e). Entraîneur : José Mourinho.



Fiorentina (4-2-3-1) : Terracciano - Dodô, Milenković, Igor, Biraghi - Amrabat, Duncan (Venuti, 29e) - Ikoné (González, 46e), Bonaventura, Kouamé - Jović (Barák, 46e). Entraîneur : Vincenzo Italiano.

Dybala-Abraham, duo d'enfer.Sans briller, la bande de Mourinho a récolté les trois points ce dimanche soir au Stadio Olimpico face à une Fio à dix pendant plus d'une heure (2-0). Les premiers instants sont relativement calmes, les deux équipes n'ont pas grand-chose à se mettre sous la dent, mais un tournant arrive très tôt dans la partie : déjà averti, Dodô se jette sans réfléchir sur Zalewski, et contraint l'arbitre à sortir le rouge (24). La Roma se met à pousser et va finalement voir sa supériorité numérique porter ses fruits grâce à une superbe reprise de Dybala, mis dans les meilleures conditions par AbrahamL'avantage acquis, lesdeviennent ronronnants et prévisibles, rendant le second acte très peu intéressant. En face, la Fio sort légèrement la tête de l'eau, mais ne parviendra jamais à revenir, tuée dans son effort en fin de partie par le même duo que sur l'ouverture du score : lancé en profondeur, Abraham sert encore parfaitement Dybala, qui n'a plus qu'à pousser le ballon au fond. Cette connexion entre l'Anglais et l'Argentin aura donc suffi à la Roma pour aller chercher les trois points, et c'est bien ce que les supporters romains retiendront de cette partie.La Roma, septième, revient à égalité de points avec l'Atalanta et la Lazio et à trois longueurs du podium. La Fio reste en plein ventre mou, à la dixième place.