La Pologne et l'Écosse organisent un match amical pour soutenir l'Ukraine

We will take on Poland on Thursday, 24 March in a fundraising friendly to support @UNICEF's humanitarian aid effort in Ukraine. — Scotland National Team (@ScotlandNT) March 14, 2022

FP

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Et Lewy a fini par dire oui à Andy.Polonais et Écossais vont s'affronter pour la bonne cause le 24 mars prochain. Respectivement opposés à la Russie, mise au ban par la FIFA , et l'Ukraine, dont le match a logiquement été reporté , en barrages qualificatifs pour la prochaine Coupe du monde, les deux équipes organisent, à la place, un match amical. À l'origine de cette initiative, on retrouve les capitaines des deux camps, Robert Lewandowski pour la Pologne et Andrew Robertson pour l'Écosse.Cette partie disputée à Glasgow aura également un but humanitaire, puisque 10 livres seront reversées à l'action humanitaire de l'UNICEF en Ukraine pour chaque billet acheté. Dans un communiqué diffusé par sa fédération , Robertson s'est expliqué :Aussi bons sur les terrains qu'en dehors.