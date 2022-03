La MLS Next Pro teste une saison sans match nul

AEC

Le football mondial ressemble de plus en plus à unLinkedIn.Tout nouveau championnat crée cette saison aux États-Unis, la MLS Next Pro va tenter une petite révolution dans le format des matchs : il n’y aura aucun match nul. La nouvelle ligue (instaurée en qualité de championnat des réserves des clubs de MLS et qui correspondra à la D3 à partir de cette année 2022) a statué ce lundi que pour tout match de la saison régulière se terminant par un match nul, il y aura une séance de tirs au but. Lors d’une égalité à l’issue du match, chaque équipe obtiendra un point, avant une séance de tirs au but, où le vainqueur gagnera un point supplémentaire. Ainsi, dans chaque match nul, une équipe obtiendra un point, tandis que l'autre obtiendra deux points., a expliqué Ali Curtis, ancien joueur et vice-président des opérations et de la compétition. La ligue, qui a pour but d’être une passerelle vers les équipes premières évoluant en MLS, plaide aussi l’aspect pédagogique d’un tel changement., a ajouté Curtis.Et si on y envoyait Kylian Mbappé pour qu'il révise ses gammes