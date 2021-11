La Ligue 1 de nouveau diffusée en Belgique après plus de trois ans d'absence

OFFICIEL | Here we go. La Ligue 1 c'est sur Eleven pour deux ans et demi. pic.twitter.com/iHFDqjCYOV — Eleven Sports (FR) (@ElevenSportsBEf) November 17, 2021

MD

C’est la Saint-Nicolas avant l’heure., s’est réjoui Mathieu Ficot, directeur général adjoint de la LFP, cité dans le communiqué du groupe ce mercredi. En même temps, qui ne jubilerait pas en apprenant cette bonne nouvelle ? Tous les Belges pourront désormais admirer les fantaisies de Lovro Majer , les passes de l’immense Téji Savanier mais aussi et surtout les frappes de Nicolas De Préville.Le groupe audiovisuel Eleven Sports a annoncé ce mercredi avoir acquis les droits de diffusion de la Ligue 1 pour la fin de la présente saison et les deux suivantes. Une bonne nouvelle pour la Belgique qui ne diffusait plus le championnat depuis 2018. Un accord a été trouvée auprès de BeIN Sports, en charge de la vente des droits internationaux du championnat français, pour un montant pour le moment non précisé. À noter tout de même que seuls sept matchs par journée seront diffusés sur les plateformes de streaming. Faute d'accord avec l'ensemble des distributeurs, impossible de voir quoi que ce soit à la télévision.À tous les Belges : Chromecast est votre meilleur ami.