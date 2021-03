La Lazio vainqueur du Torino sur tapis vert

AH

Encore un match où le Torino n'a pas existé.Comme annoncé dans l'après-midi par les médias italiens, la rencontre Lazio Rome - Torino prévue ce mardi à 18h30 n'a pas été annulée, malgré l'interdiction de se déplacer à Rome pour le Toro prononcée par l'autorité sanitaire locale de Turin. Mis en quarantaine après avoir détecté huit cas du variant britannique de la Covid dans ses rangs, le club turinois n'a pu se présenter dans la capitale, et donc au Stadio Olimpico. La Lega n'a pourtant pas annulé la rencontre, obligeant lesà se présenter seuls au stade au coup d'envoi. Après 45 minutes d'attente, le match a été considéré comme abandonné par le Torino, et la Lazio Rome déclarée vainqueur sur tapis vert.En octobre dernier, un même cas de figure avait fait beaucoup plus de bruit lorsque le Napoli n'avait pu se déplacer sur la pelouse de la Juventus Turin. Naples avait également perdu le match sur tapis vert dans un premier temps, avant de faire appel devant le CONI, la plus haute juridiction du sport italien et d'obtenir gain de cause pour rejouer le match. Selon toute vraisemblance, ce Lazio-Torino devrait donc lui aussi être rejoué plus tard.Et le Torino prendra 3-0 quand même.