La Fio éloigne la Lazio de la C1

Fiorentina (3-5-2) : Bartłomiej Drągowski - Milenković, Pezzella, Cáceres - Venuti, Bonaventura (Sofyan Amrabat, 73e), Pulgar, Castrovilli (Martínez Quarta, 90e+1), Biraghi - Vlahović, Ribéry (Kouamé, 86e). Entraîneur : Giuseppe Iachini.



Lazio (3-5-2) : Reina - Radu (Muriqi, 75e), Acerbi, Marušić - Lulić (Andreas Pereira, 64e), Luis Alberto (Akpa Akpro, 75e), Lucas Leiva (Cataldi, 64e), Milinković-Savić, Lazzari (Luiz Felipe, 64e) - Correa, Immobile. Entraîneur : Simone Inzaghi.

La Lazio à cinq points du Top 4.Dans un match où la lutte pour le maintien et la course à la C1 étaient en jeu, la Fiorentina est parvenue à s'imposer face à la Lazio (1-0) pour prendre une bonne distance sur la zone rouge. Les, en vert fluo pour l’occasion, sont pourtant les premiers à se montrer dans la rencontre. Sur un centre de Ștefan Radu, prolongé de la tête par Sergej Milinković-Savić, Joaquín Correa voit sa reprise du plat du pied magnifiquement repoussée par la main droite et ferme de Bartłomiej Drągowski (11). Une occasion franche pour une équipequi n’en profite pas, et qui s’expose très vite aux contres de ses adversaires. Peu avant la pause, Gaetano Castrovilli lance en effet en profondeur Cristiano Biraghi, qui trouve un Dušan Vlahović seul en retrait venu pousser le cuir au fond des filetsMenés d’un but, les joueurs de la Lazio baissent en rythme, s’agacent et multiplient les fautes. Une situation favorable à la Fiorentina, qui continue de se montrer dangereuse sur le moindre ballon d’attaque. Germán Pezzella voit ainsi son coup de tête frôler le poteau de Pepe Reina (62), avant que Vlahović, encore démarqué, ne fusille les mains du portier espagnol (66). Les hommes de Simone Inzaghi sentent peu à peu le piège se refermer sur eux, et sont définitivement sanctionnés par l'inarrêtable Vlahović. Présent aux dix-huit mètres pour le dernier corner du match, le Serbe mange littéralement Luiz Felipe et double la mise d'un coup de casque pour sa 21réalisation de la saison. À noter la belle entrée en jeu d'Andreas Pereira, qui aura passé 30 minutes sur la pelouse de l'Artemio Franchi avant d'être expulsé (90+5).Immobile le sera resté, pas Dušan.