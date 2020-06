La L1 dans le top 10 des championnats où l'on tire le plus de penaltys

QC

La Pologne domine l'Europe.Ce lundi, la 300 lettre hebdomadaire du CIES s'intéresse au nombre de penaltys tirés par match depuis la saison 2017-2018 au sein de 35 championnats européens. À l'échelle des ligues, avec un penalty toutes les 262 minutes, la Ligue 1 occupe la huitième place d'un classement dominé par la Pologne (un penalty toutes les 230 minutes). En queue de peloton, on retrouve l'Eliteserien norvégienne, avec seulement un penalty toutes les 389 minutes sur cette période. Parmi les championnats majeurs, la Serie A est en tête avec un penalty toutes les 249 minutes. Suivie par la Ligue 1 donc, la Liga (268 minutes), la Bundesliga (321 minutes), puis la Premier League (382 minutes). L'arbitrage anglais est bel et bien plus permissif.En ce qui concerne les clubs, l'Étoile rouge de Belgrade bénéficie d'un penalty toutes les 209 minutes, loin devant Burnley, lanterne rouge avec un penalty toutes les 2363 minutes ! Soit quatre penaltys obtenus en 105 matchs. En France, le PSG, Toulouse et Nice occupent le podium des clubs bénéficiant le plus régulièrement d'un penalty. Amiens, Dijon et Montpellier ferment la marche.Comment ça l'OL n'est même pas dans le top 5 français ?