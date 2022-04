La Juventus s'impose sur le fil face à Sassuolo

Sassuolo (4-2-3-1) : Consigli - Müldür, Chiricheș, Ayhan, Giorgos - López, Frattesi (Henrique, 88e) - Berardi (Defrel, 79e), Raspadori, Traoré (Đuričić, 79e) - Scamacca. Entraîneur : Alessio Dionisi



Juventus (4-4-2) : Szczęsny - De Sciglio, Bonucci, Rugani (Chiellini, 55e), Sandro - Bernardeschi, Zakaria, Danilo, Rabiot - Dybala (Vlahović, 55e), Morata (Kean, 67e). Entraîneur : Massimiliano Allegri

Less'en sortent de justesse 2-1 face à Sassuolo, ce qu’ils doivent à deux éclairs de génie de Paulo Dybala et Moise Kean. Une victoire pas forcément méritée, avec seulement 10 tirs contre 21 pour les, mais qui permet à la Juve de revenir à un point d'un Napoli en crise.À voir le début de match, on aurait pu croire que c’était Sassuolo qui avait besoin de points pour s’assurer du top 4 de la Serie A. Après avoir longtemps fait reculer la défense de la Juventus, fortement menacée par Frattesi (16), Berardi (25) et Scamacca (33), c’est finalement Raspadori qui vient conclure une sublime action collective, bien aidé par Szczęsny qui ne couvre pas suffisamment son angle. Unique joueur au maillot jaune et blanc à avoir sonné la révolte d’une Juve apathique pendant 45 minutes, Paulo Dybala voit ses efforts récompensés d’une sublime frappe croisée pleine lucarne pour garder les siens dans la partie avant la pauseLa deuxième période est l’occasion pour la Juventus de faire une petite revue de son armada offensive. Morata d’abord est tout proche d’ouvrir le score dès le retour des vestiaires et contraint Consigli à sortir un nouvel arrêt exceptionnel (49), puis quinze minutes plus tard, l'Espagnol se retourne pour décocher une frappe à ras de terre qui frôle le poteau (64). En l’absence de fulgurances de Vlahović, Moise Kean ouvre la défenseen deux sur un simple contrôle orienté dos au but avant d’ajuster Consigli. Passé tout près du 2-1 quelques minutes avant, le jeune attaquant rappelle de mauvais souvenirs à Sassuolo, son adversaire préféré en Primavera, et offre trois points qui confortent l'avance de la Juve sur l'AS Roma.