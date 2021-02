Une triste Juve sauve les meubles à Porto

Avec un but gag encaissé dès la première minute de jeu, puis un second dès l'entame du deuxième acte, la Juventus s'est tiré une balle dans chaque pied face au FC Porto, avant d'inscrire un but qui lui évite une sacrée déconvenue (2-1).

Orange amère

Ronaldo en mode râleur

FC Porto (4-4-2) : Marchesin - Manafa, Pepe, Mbemba, Sanusi - Corona, Sergio Oliveira, Uribe, Otavio (Diaz, 57e) - Marega, Taremi. Entraîneur : Conceição.



e), A. Sandro - Chiesa, Bentancur, Rabiot, McKennie (Morata, 62e) - Ronaldo, Kulusevski. Entraîneur : Pirlo.

63 secondes ! Il aura fallu 63 secondes pour que le FC Porto douche la Juventus d'entrée, la faute à une passe aveugle de Rodrigo Bentancur interceptée dans sa surface par Mehdi Taremi, qui ne s'est pas fait prier pour punir Wojciech Szczęsny, pas non plus étranger à ce but précoce. Affligeants de médiocrité et toujours autant en manque d'idées, lesse sont même liquéfiés seulement 19 secondes après la fin de l'entracte sur un but de Moussa Marega. Heureusement pour eux, Federico Chiesa a marqué en fin de match, mais n'a pas lavé les doutes qui entourent une Vieille Dame plus que banale.Privée de nombreux éléments phares (Dybala, Bonucci, Cuadrado, Arthur), la Juventus de Pirlo entre dans l'arène avec une équipe bricolée et un maillot orange horrible. Pas évident dans ces conditions de courir après le score, surtout après une ouverture du score aussi rapide. Emmerdés par le pressing des Portugais, les Piémontais n'y arrivent pas non plus offensivement, d'autant que Federico Chiesa et Dejan Kulusevski sont aussi mobiles que maladroits. Résultat, c'est Porto qui allume des mèches via Sérgio Oliveira, bien aidé par les relances foireuses de la défense italienne. Après cette première demi-heure moribonde, Pirlo et sa jaquette de tacticien-top model sont bien impuissants, et rien ne va en s'arrangeant quand Giorgio Chiellini, blessé au mollet, doit céder sa place à Merih Demiral (34). Il faut finalement attendre l'approche de la mi-temps pour que la Juventus parvienne à faire durer ses temps forts, et inquiéter Agustín Marchesín grâce à un retourné acrobatique osé d'Adrien Rabiot (41).L'occasion du milieu tricolore est l'arbre qui cache la forêt tant lessont en manque flagrant d'idées. Tellement à la ramasse, ils encaissent un nouveau but précoce après la fin de l'entracte, comme s'ils étaient restés aux vestiaires pour assister au but express de Moussa Marega. Dans la foulée, on pense qu'ils vont enfin se rebiffer, mais c'est tout l'inverse qui se produit puisque la défense est apathique lorsque Oliveira traverse la moitié de terrain adverse tout seul avant de buter sur Szczęsny (51). En face, Cristiano Ronaldo, qui n'a inscrit que quatre buts en douze rencontres européennes contre des clubs portugais, s'impatiente toujours et peine à s'empêcher de râler. Le Portugais retrouve une partie de son sourire à l'approche de la fin de la rencontre, quand Rabiot déboule côté gauche et sert à l'opposé Chiesa, qui vient caresser le petit filet portugais. Dans le temps additionnel, Ronaldo tentera bien d'obtenir un penalty, mais l'arbitre ne veut rien savoir, et la Vieille Dame devra attendre le match retour pour se rattraper.