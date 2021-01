La Juve ramène Milan sur terre

Invaincu en Serie A depuis 27 matchs consécutifs, Milan s'est cassé les chicots sur une Juventus furieusement rock 'n' roll à San Siro et parfaitement emmenée par son duo offensif, Dybala-Chiesa.



Les premiers de la classe

Dybala-Chiesa, bis repetita

Donnarumma - Dalot (Conti, 81e), Kjær (Kalulu, 81e), Romagnoli, Hernandez - Calabria (Maldini, 81e), Kessié - Castillejo (Colombo, 87e), Çalhanoğlu, Hauge (Diaz, 67e) - Leao. Entraîneur : Pioli.



Szczęsny - Frabotta (Demiral, 87e), Bonucci, De Ligt, Danilo - Chiesa (Kulusevski, 63e), Bentancur (Bernardeschi, 74e), Rabiot, Ramsey (Arthur, 74e) - Dybala (McKennie, 65e) , Ronaldo. Entraîneur : Pirlo.

C'était donc un match de malades, à tous points de vue. D'abord, à cause de la covid-19, qui avait décimé les effectifs des deux équipes, surtout celui du Milan. Ensuite, à cause du déroulé de cette partie, électrique et légèrement siphonné. Surtout en première mi-temps, enthousiasmante. La suite fut un peu plus sage, mais c'est bien la Juve qui a fait le plus de bruit au terme de cette sauterie du mercredi. Un doublé de Chiesa et un pion de McKennie ont eu raison du, qui n'est donc plus invincible en Serie A cette saison.Plus habituée à ne pas figurer en tête de classe de la Serie A, la Juve compte tout de suite montrer au Milan qu'elle reste l'élève modèle du championnat. Après des débuts prudents, Chiesa sonne la fin de la récré, en fracassant d'un tir du droit le poteau de Donnarumma. La Juve se met alors à noircir le tableau noir lombard d'actions en tous genres, dans le sillage de son maître d'école, Paulo Dybala, parfait dans ses décrochages et transmissions. Chiesa, qui donne une petite leçon de déplacement à Hernandez sur son côté droit, ne va pas tarder à en profiter. Peu après le quart d'heure de jeu, Dybala lance l'Italien d'une sublime passe derrière son pied d'appui, et l'ex-Florentin troue les filets rouge et noir, d'une frappe limpide dans la surface. Recalé d'entrée, Milan n'a pourtant pas encore dit son dernier mot. Lesont du talent planqué dans leurs cartables et ne vont pas tarder à le déballer. L'activité d'Hauge, la justesse technique de Çalhanoğlu et l'excellent jeu long de Kjær complexifient l'équation du match, alors que la Juve a du mal à s'adapter aux nouvelles variables qui lui sont imposées. Désormais dominée, la Vieille Dame finit la première mi-temps au coin, et Calabria, fort justement servi par Leão, peut égaliser d'un plat du pied parfaitement placé.Problème : les deux équipes ont rendu leur plus belle copie dans le premier acte. La dissertation des deux formations épouse un style plus brouillon et la seconde mi-temps souffre longtemps du syndrome de la page blanche. Du moins, jusqu'à ce que Paulo Dybala ne trempe sa plume dans l'encrier, pour raviver le récit de la partie. L'Argentin décoche une passe fouettée pour Chiesa, encore lui, dont l'enchaînement crochet du droit-tir du gauche laisse Donnarumma sur les talons. C'est superbe, encore, mais l'ailierne peut pas jouir longtemps de son but et doit sortir sur blessure dans la foulée. Pas grave, c'est bien la Juve qui a repris la main, bien aidée par ses remplaçants, deux tons au-dessus de ceux du Milan. Kulusevski et McKennie, tout juste entrés en jeu, s'en vont ainsi torpiller les derniers espoirs lombards : le Suédois s'amuse avec Romagnoli sur son côté droit, avant de trouver l'ancien joueur de Schalke, qui conclut à bout portant. Cette fois-ci, c'est sûr : les hommes de Pioli sont à terre et n'enchaîneront pas un 28match consécutif sans perdre en Serie A. Andrea Pirlo, lui, peut sourire derrière sa barbe : sa Juve vient probablement de montrer ce soir que le Scudetto ne se résumera pas cette année à une lutte fratricide entre le Milan et l'Inter.