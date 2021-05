La Juve et le Milan filent en Ligue des champions, le Napoli se plante

Au terme d'une 38e et dernière journée à rebondissements, le recalé dans la course à la Ligue des champions en Italie est finalement le Napoli. Oui, car grâce aux succès de la Juve et de Milan respectivement à Bologne (1-4) et sur la pelouse de l'Atalanta (0-2), les deux équipes du nord ont récupéré les deux derniers sésames pour la C1. Kalidou Koulibaly peut être triste, car les Partenopei sont passé à côté de quelque chose de beau.

