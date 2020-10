La JS Cambron est leader de D3

En s'imposant 5-0 ce dimanche contre Mers, qui était lanterne rouge du championnat, la JS Cambron s'installe en solide leader de D3 du district de Somme.

Soutien a la lutte contre le cancer du sein





Un vrai match de district avec une pelouse haute et grasse. Un football champagne digne de la boucherie charcuterie du coin. Cela n'a pas arrêté les joueurs cambronnais dans leur course à la première place. Ouverture du score par Florian Mongin. Il est directement imité par Corentin Grare (2-0) qui se blesse juste après, et est contraint de laisser sa place juste avant la mi-temps.Au retour des vestiaires, Christopher Boucher nettoie la lucarne de gardien mersois pour le 3-0, suivi de Remi Delettre pour la 4-0. Christopher Gremetz finit le travail sur penalty à 5 minutes de la fin. Score final : 5-0. Et pourtant, la JSC a fait preuve d'un manque de réalisme criant et n'a jamais réussi à imposer un rythme soutenu à ce match. Mais l'essentiel est là, les 3 points et la première place. A noter que pour ce match, la JSC avait décidé de porter des maillots rose, pour soutenir la lutte contre le cancer du sein en ce mois d'octobre.Un bel élan de solidarité même dans le football amateur.