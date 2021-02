La Guinée prive le Cameroun du podium du CHAN

Guinée (4-2-3-1) : M. Camara - Mangué, A.N. Camara, Traoré, Mohamed Camara II (M. Bangoura, 53e) - I. Camara, Mouste - Sow, Sylla, Coumbassa (O. Camara, 90e) - Bangoura (Gnagna Barry, 70e). Sélectionneur : Lappé Bangoura.



Cameroun (4-2-3-1) : Kerrido - Yankam, Banga, Matanda, Ebanda Mvondo - Kofana, Oukiné (Mfede, 75e) - Mani (Soga, 54e), Tchuente, Assomo - Yre (Ngon, 58e). Sélectionneur : Martin Ndtoungou.

SB

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Jouer à la maison et avec du public n'y aura rien fait : le Cameroun a échoué à remporter sa première médaille dans le Championnat d'Afrique des nations (CHAN), ce samedi à Douala. En l'occurrence le bronze, raflé par la Guinée, venue s'imposer à la surprise générale au stade de la Réunification lors de la petite finale (2-0).Frustrant pour les hommes de Martin Ndtoungou, punis en première période de leurs errances défensives par des Guinéens ultraréalistes et buteurs sur leurs deux premières frappes cadrées. La première, signée Morlaye Sylla à l'entrée de la surface et déviée par un défenseur, a fait suite à une perte de balle camerounaise évitable. La deuxième, œuvre de Mamadouba Bangoura juste avant la pause, est venue sanctionner un alignement très très suspect de l'arrière-garde des Lions, domptés donc en 45 minutes par le Syli national.Car malgré la pression camerounaise, plus aucun but n'a été marqué après le repos dans cette partie assez hachée. La faute notamment à Mohamed Kalil Traoré, qui a parfaitement secondé sur sa ligne un Moussa Camara battu, peu avant l'heure de jeu (57). Sortie aux tirs au but en demi-finales par le Mali, qui défiera demain le tenant du titre marocain en finale à Yaoundé, la Guinée monte donc pour la première fois de son histoire sur le podium du CHAN. Reste à savoir si Didier Six, le sélectionneur de l'équipe A, a repéré quelques pépites durant la compétition.