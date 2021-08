La France passe troisième au classement FIFA, derrière le Brésil

EG

Le seum.Solide deuxième du classement derrière la Belgique depuis plus d’un an et demi, la France rétrograde. Au pointage du 12 août 2021, les Bleus (1762 points) gagnent cinq points mais sont derrière le Brésil (1798), finaliste de la Copa América, et la Belgique (1822), toujours en tête. Les Anglais suivent à l’affût avec seulement neuf points de retard sur les coqs. Les hommes de Didier Deschamps paient leur échec en huitièmes de finale de l’Euro contre la Suisse.A contrario, carton plein pour l’Italie et l’Argentine, respectivement vainqueurs de l’Euro et de la Copa . Ils gagnent deux places chacun et passent respectivement cinquième et sixième. Le Portugal, qui défendait ses points de l’Euro gagnés en 2016, perd trois places et glisse en huitième position. Le gros bond au classement est à mettre à l’actif des États-Unis, désormais dixièmes après leur victoire en Gold Cup (+10 places).Motif de satisfaction : la Suisse aussi a perdu une place.