La France fait tomber le Japon

Enthousiasmantes, portées par leur milieu Henry-Bussaglia et une attaque de feu, les Bleues ont logiquement disposé des redoutées Japonaises, jeudi soir en amical à Auxerre (3-1).

Val'Gauvin, c'est serein

France (4-2-3-1) : Peyraud-Magnin - Torrent, Mbock Bathy, Renard, Majri - Henry, Bussaglia (83e, Hamraoui), Diani (86e, Ayessi), Thiney, Le Sommer - Gauvin (62e, Cascarino). Entraîneur : Corinne Diacre.



Japon (4-4-2) : Yamashita - Sameshima, Kumagai Minami, Shimizu - Hasegawa, Sugita, Miura, Nakajima - Yokoyama, Kobayashi. Entraîneur : Asako Takakura.

Douglas de Graaf

C'était le test n°1 avant le Mondial. Contre le Japon , septième nation mondiale et vice-championne du monde en titre, l'équipe de France se présentait à l'Abbé-Deschamps d' Auxerre pour se jauger. C'est réussi, et avec la manière. Dès la première minute, Kadidiatou Diani fout la pagaille sur son côté droit dans la défense japonaise. Les valeurs de la droite décomplexée, et même de la droite caviar puisque la Parisienne décale sa latérale Marion Torrent, dont le centre en cloche est réceptionné par la grande Valérie Gauvin (1-0, 3). La tête de l'attaquante est repoussée une fraction de seconde trop tard par Yamashita – à moins que ce ne soit in extremis ? –, mais l'arbitre valide le but : voilà déjà les Bleues devant ! Pas de quoi décourager le Japon , qui continue de prendre des gros risques derrière en passant par sa gardienne.Mais les filles de Corinne Diacre sont solides, et là où le ballon va, les Bleues vont. Ici un pressing haut pour gêner des Japonaises friandes de construction depuis l'arrière, là une grosse présence dans l'entrejeu et toujours une belle sérénité du côté de la défense centrale. Toujours, sauf à la 24minute quand Kobayashi est trouvée trop facilement à l'entrée de la surface. D'une superbe feinte de corps, l'attaquante laisse intelligemment filer jusqu'à Nakajima, dont la frappe est mal repoussée par Bouhaddi dans les pieds de Kobayashi pour l'égalisation (1-1, 24). Pas très sympa de la part des Japonaises, qui auraient pu laisser la gardienne de Lyon se chauffer un peu, elle qui venait de remplacer Pauline Peyraud-Magnin, titulaire pour sa première sélection, mais tristement sortie sur civière (23) après un dégagement qui lui a bousillé le genou.Pas du tout K.-O., les Bleues repartent à l'abordage de plus belle, portées par leurs flamboyantes joueuses de couloir (Majri, Le Sommer, Diani) et une Valérie Gauvin excellente comme pivot dans les airs. Mais ni Thiney, seule au premier poteau (30), ni Bussaglia, esseulée dans la surface (32), ne font fructifier la domination des femmes de Corinne Diacre . Au contraire d'Eugénie Le Sommer, dont la volée contrée à la suite d'un corner termine au fond (33). Repassées devant, les troupes de Wendie Renard poursuivent sur leur lancée jusqu'à la mi-temps, loin d'être un frein aux velléités bleues.Au retour des vestiaires, Diani est toujours à fond et place une esthétique frappe du gauche enroulée, mais Yamashita se détend bien (49). Les milieux japonais n'arrivent pas à se sortir des griffes de la paire Henry-Bussaglia et seuls les défenseurs arrivent à tâter un peu du cuir. Un cuir que Le Sommer et Henry voient beaucoup plus, mais sans l'envoyer dans les filets adverses (53, 72). Les longs ballons pour Diani, repositionnée avant-centre, se succèdent, mais la joueuse du PSG vole moins haut que Gauvin, sortie à la place de Cascarino (63).Néanmoins, à force de foutre une pression monstre sur les épaules de Kumagai et consorts, les Bleues vont finir par trouver la faille une troisième fois, grâce à Cascarino justement. La Lyonnaise récupère la sphère au milieu de terrain, fonce tout schuss, frappe en force, bute sur Yamashita, mais voit Diani connaître plus de réussite et inscrire le but du break. Compo gagnante, coaching gagnant et tactique gagnante : les femmes de Corinne Diacre ont annihilé les redoutées Japonaises et s'offrent une bonne dose de confiance avant de croiser le fer avec le Danemark lundi.