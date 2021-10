La France de nouveau sur le podium du classement FIFA

Belgium's reign continues Brazil pushing in challenge for top spot France, Italy and Spain climb within the top 10 See where your team sit on the latest #FIFARanking https://t.co/8U8WVGiaYo pic.twitter.com/6rrpdYWQ2m — FIFA.com (@FIFAcom) October 21, 2021

Les efforts en Ligue des nations ont payé.Comme chaque mois, la FIFA vient de publier la mise à jour de son classement et, cocorico !, la France est déjà de retour sur le podium, un mois seulement après l'avoir quitté. Le titre en Ligue des nations a rassuré les Bleus avec des victoires contre le numéro un mondial belge et l'Espagne. L'équipe de Didier Deschamps compte parmi celles qui ont engrangé le plus de points remportés sur le mois écoulé, avec 24,96 unités prises, pour un total de 1779,24 points. Soit un peu moins d'une trentaine de points d'avance sur l'Italie, quatrième, et l'Angleterre qui chute de la troisième à la cinquième place.Devant les Bleus, la Belgique, qui occupe cette première place depuis 2018, stagne par rapport au mois dernier, et le Brésil se rapproche dangereusement, réduisant l'écart à seulement douze petits points, avec 1820,36 unités au compteur. Les prochains rendez-vous de l'équipe de France auront lieu à la mi-novembre, avec la réception du Kazakhstan le 13 et un déplacement en Finlande le 16 pour les deux dernières journées des éliminatoires de la Coupe du monde 2022.Ramenez la première place à la maison.