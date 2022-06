La fin du rêve olympique de Kylian Mbappé ?

Notre Kylian national souhaite plus que jamais participer au tournoi de football des JO de Paris, en plus de l’Euro 2024 programmé juste avant. Mais les signes d’émoussement observés lors de la Ligue des nations n’hypothèquent-ils pas dès aujourd’hui ses rêves olympiens d’un été 2024 qui s’annonce sacrément chargé ?

Privatisation des Bleus à titre personnel ?

Neymar, Messi, médaillés d’or...

Par Chérif Ghemmour

Le 23 mai dernier, après avoir prolongé au PSG, Kylian Mbappé avait émis à nouveau sur le plateau de TF1 son désir de disputer les Jeux olympiques de 2024 à Paris, fort de l'assurance de pouvoir être libéré dans deux ans :Et de poursuivre, lyrique :On oublie parfois que le Bondynois Kylian est né à Paris. Sa ville...L’an passé, pour cause d’Euro 2020 rapproché, Noël Le Graët avait barré en juin un Kylian désireux de disputer les JO de Tokyo où les Bleus s’étaient ensuite ridiculisés en juillet. En 2024, la star du PSG aura 25 ans et demi et pourra bénéficier de la possibilité d’être parmi les trois joueurs de plus de 23 ans au sein des Bleuets qualifiés d’office pour le tournoi olympique 2024. Problème : Kylian pourra-t-il enchaîner l’Euro 2024 en Allemagne (14 juin-14 juillet, si l'équipe de France est qualifiée, bien sûr !) et les JO de Paris (26 juillet-11 août) ? Les pépins physiques (mauvais coups, blessures, fatigue, virus, problèmes ORL) qui l’ont affecté cette saison et passablement lors des quatre matchs de la Ligue des nations interrogent. D’autant plus qu’en 2024, l'ancien Monégasque aura certainement disputé une saison pleine, voire très chargée (si Paris va loin en C1). Or, en football, les années qui passent pèsent de plus en plus sur les organismes avec l’accumulation des compétitions internationales. À l’Euro 2024, à 24 équipes, sauf cata, les Bleus peuvent aller relativement loin, et on imagine mal Mbappé faire une impasse sur tel ou tel match. D’où les risques de saturation bien avant les JO.On le sait, Kylian veut laisser une trace durable dans l’histoire mondiale de son sport. Mais ne prend-il pas un risque un peu mégalo et surtout, ne prend-il pas en otage le football français en abusant de sa position dominante en Bleu et au PSG en sa qualité indéniable de (presque) meilleur joueur du monde ? Sommes-nous partis pour un long feuilleton de deux ans à subir sonqui consiste à faire défiler le compte à rebours qui nous sépare de l’Euro et des JO de l’été 2024 ? Ne vaut-il pas mieux dès maintenant « débrancher » Kylian ? Ou alors lui demander de choisir entre les JO avec les Espoirs et l’Euro avec les A (mais qu’en dira le sélectionneur, Deschamps ou un autre, en 2024 ?)... Kylian va se surcharger la tête pendant deux ans et risque de transformer son ambition strictement personnelle en obsession destructrice. En octobre dernier, fort marri du désastre tricolore à Tokyo, Noël Le Graët, qui avait signifié à l’attaquant du PSG le refus de la FFF de le voir aller au Japon, avait laissé la porte entrouverte à sa participation à Paris 2024. Qu’en est-il aujourd’hui ?Kylian n’avait pas digéré ce refus qu’on lui avait opposé de jouer l’Euro puis les JO de Tokyo à l’été 2021. Mais c’était peut-être la voie de la sagesse. « Kyky » est fasciné par la médaille d’or olympique que ses deux aînés, Messi et surtout Neymar, ont remportée avec l’Argentine en 2008 et le Brésil en 2016. Mais gagner la Ligue des champions avec Paris (et l’Euro avec les Bleus), n’est-ce pas déjà en soi une ambition magnifique ? L’été dernier, l’Espagnol Pedri avait failli accomplir l’exploit de gagner les JO de Tokyo après avoir brillé à l’Euro. Il avait finalement atteint les demi-finales de l'Euro et avait obtenu la médaille de bronze aux Olympiades. Réaliser l’ambition folle d’être « à jamais le premier » à gagner l’Euro et les JO, après avoir été champion du monde à 19 ans, ajouterait certes des tonnes de dorures supplémentaires à la fabuleuse destinée du « Titi parisien » ... Mais Pedri, qui avait environ 18 ans (un âge où on récupère beaucoup plus vite) avait ensuite accumulé les blessures en début de saison avec le Barça. Il avait, il est vrai, refusé de prendre des vacances et de faire un break... Mais plus tard, le talentueux Blaugrana s'est à nouveau blessé en avril 2022 ! En 2000, le jeune Samuel Eto’o avait gagné la CAN et les JO avec le Cameroun. Mais il avait 19 ans, et les deux compétitions avaient été espacées de plusieurs mois. Donc, même si Kylian enquille brillamment Euro et J0 2024, dans quel état sera-t-il pour enchaîner la saison 2024-2025 ? Gare à la surchauffe ! Au burn out, qui sait ?Et pour ne rien arranger sur le plan de la fatigue physique, l'UEFA vient d’annoncer la programmation d’un tournoi annuel, à la mi-août 2024 (sans doute aux États-Unis !), mettant aux prises quatre grands clubs européens, dont le vainqueur de la saison précédente. Juste avant le démarrage de la Ligue des champions... Et si un de ces « quatre grands clubs européens » était celui de Kylian (le PSG ou même le Real) ? Quelle grande écurie acceptera que son Kylian Mbappé enquille à l’été 2024 le combo Euro-JO-Tournoi US ? Le débat mérite d’être lancé dès aujourd’hui : Mbappé peut-il en 2022 soumettre l’équipe de France (et son futur club) à ses desiderata de 2024 ? L'attaquant français est de plus récemment entré en bisbilles avec la FFF sur la question de ses droits à l’image personnels en refusant de figurer sur certaines publicités de partenaires-sponsors de l’équipe de France, le 22 mars dernier à Clairefontaine. Il faudrait veiller à ce qu'il ne devienne pas peu à peu plus grand que l’équipe de France. Et que la FFF se prononce clairement sur sa double ambition de l’été 2024. Avant qu’Emmanuel Macron n’intervienne à nouveau ?