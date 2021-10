La fin des cadences infernales, c’est pour quand ?

Mercredi, L’Équipe a révélé que les internationaux ne seraient mis à disposition de leur sélection qu’une semaine avant le début de la Coupe du monde au Qatar (21 novembre-18 décembre 2022). Et ce n’est pas tout : le championnat de France reprendra dans la foulée, juste après avoir digéré la bûche de Noël. Une perspective ubuesque qui interroge : mais quand va-t-on arrêter de soumettre les joueurs à des cadences de plus en plus infernales ?

Avant comme après, pas le temps de souffler

Alertes vaines

NEW DATA: The 2021 #FIFPRO Player Workload Monitoring men's report, produced with @Football_BM is out now!#AtTheLimit — FIFPRO (@FIFPRO) October 5, 2021

Par Raphaël Brosse

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

On ne le sait désormais que trop bien : Thibaut Courtois n’est pas du genre à avoir sa langue dans sa poche. Alors, dimanche après-midi, au terme de la petite finale de Ligue des nations perdue face à l’Italie (2-1) , on ne pouvait pas être surpris d’entendre le gardien belge sortir la boîte à. Pas pour critiquer l’adversaire, ni pour déplorer la défaite. Mais pour pointer du doigt l’enchaînement effréné de matchs auquel les joueurs sont soumis , a pesté le dernier rempart du Real Madrid. Nul doute que les derniers échos relatifs à la prochaine Coupe du monde ne vont pas franchement lui plaire.Selon, les internationaux ne seront en effet libérés par leur club qu’une semaine avant le début du Mondial qatari , qui se tiendra - ça fait toujours mal de le rappeler, mais c’est nécessaire - du 21 novembre au 18 décembre 2022. De quoi faire bondir les sélectionneurs, qui n’auront évidemment ni le temps d’organiser un stage de préparation, ni celui de disputer plusieurs matchs amicaux en amont. Il faut ajouter à cela le fait que la Ligue 1 reprendra dix jours seulement après la finale, avec une journée le 28 décembre, en mode, et une autre le 1janvier.Certains pourraient hausser les épaules, en avançant que les joueurs seront encore affûtés physiquement. Dans l’absolu, mieux vaut enchaîner les rencontres à la sortie de l’automne plutôt qu’au début de l’été, à l’issue d’une saison déjà épuisante. Sauf que la mise en perspective a quelque chose de terrifiant. Prenons l’exemple d’un joueur de Ligue 1, évoluant dans un club qui dispute la Ligue des champions et dont la sélection (affiliée à l’UEFA) est qualifiée pour le Mondial. Entre le 7 août et le 31 décembre 2022, il aura potentiellement enquillé seize matchs de championnat, une phase de groupes de C1 (qui devra être bouclée un mois plus tôt que d’habitude), quatre rencontres de Ligue des nations et, au milieu de tout cela, une Coupe du monde. Encore heureux que la Coupe de la Ligue ait été supprimée...Pris dans ce tourbillon, qui les verra fouler les terrains tous les trois jours ou presque pendant quasiment cinq mois, les joueurs vont s’épuiser et,, risquer de se blesser. Les cadences actuelles sont pourtant déjà difficilement soutenables. Courtois, donc, s’en est ému. Mais il n’a pas été le seul. Pas plus tard que mardi dernier, la FIFPRO (le syndicat des footballeurs professionnels) publiait justement un rapport dénonçant le trop grand nombre de matchs disputés par certains joueurs., avait déclaré Jonas Baer-Hoffmann, le secrétaire général du syndicat. Pas sûr qu’en haut lieu, son rapport ait suscité une réelle prise de conscience.Il ne faut cependant pas remonter bien loin pour constater les dégâts que peut provoquer un calendrier trop chargé. Il y a un an, plusieurs championnats étrangers ont, malgré la pandémie de Covid-19, terminé à la hâte la saison 2019-2020, puis laissé la place auxeuropéens et embrayé, sans trop traîner, sur l’exercice 2020-2021. Résultat : une hécatombe de blessés avant même la fin de l’automne (même si d'autres facteurs devaient également être pris en compte), notamment en Premier League. Dans les prochains mois, il y a fort à parier qu’on entendra beaucoup râler les sélectionneurs, inquiets qu’ils seront à l’idée de devoir préparer une Coupe du monde dans de telles conditions. Les dirigeants de clubs, soucieux de tirer le maximum de leurs poules aux œufs d’or, ne seront pas en reste. Les fans aussi, c’est certain, vont craindre de frôler l’overdose. Tiraillés de part et d’autre, les joueurs, dans leur grande majorité, se tairont. À tort. Parce que les principales victimes du marathon qui s’annonce, ce seront eux.