Cremonese élimine le Napoli de la Coupe d'Italie

Napoli (4-2-3-1) : Meret - Bereszynski, Ostigard (Min-jae, 82e) , Juan Jesus, Olivera - Ndombélé (Osimhen, 102e), Gaetano (Lobotka, 64e), Elmas (Zielinski, 85e), Raspadori 64e), Zerbin (Politano, 64e), Simeone. Entraîneur : Spalletti



e), Vasquez, Bianchetti - Quagliata, Castagnetti (Buonaiuto, 64e), Pickel (Aiwu, 109e), Meite, Sernicola - Ciofani (Tsadjout, 66e), Okereke (Afena Gyan, 66e). Entraîneur : Ballardini.





Par MR, à Napoli

Dominé n'est pas gagné.Surtout contre Cremonese, équipe coriace et chanceuse qui a emmerdé le Napoli ce mardi soir, et l'a fait sortir de la coupe d'Italie par la petite porte après la séance des tirs-au-but.Dominatrice d'entrée, l'équipe B du Napoli se fait surprendre par un contre conclu par Charles Pickel, qui ouvre le score après un crochet dévastateur et une belle passe de David Okereke. Il faut attendre l'approche de la pause pour que le les locaux fassent mal la défense de la Cremo, et égalisent. L’œuvre de Juan Jesus, à l'affût du missile de Ndombélé puis de la tête sur la barre d'Elmas. Un pion contesté par les visiteurs, mais validé par Maria Sole Ferrieri Caputi, qui en accorde un second dans la foulée, quand le centre parfait d'Alessio Zerbin trouve la caboche du fiston SimeoneLa machine napolitaine a enfin trouvé la solution dans le jeu, mais n'y parviendra pas lors du second acte. L'occasion pour Spalletti de faire tourner son équipe dans le sens inverse et conserver ce petit écart d'un but. Raté puisque l'équipe de Davide Ballardini, arrivé sur le banc il y a deux jours, emmène Naples en prolongations grâce à la tête de Felix Afena-Gyan. Des prolongations marqués par le second jaune reçu par Leonardo Sernicola (101) et une pléthore d'occasions chaudes pour Naples. Avant la fameuse séance de tirs-au-but, qui a vu Lobotka rater son penalty, et Cremonese l'emporter.Le chemin est encore long, mais Ballardini peut exulter.