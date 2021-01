La Covid-19 a fait perdre plus d'un milliard d'euros aux plus grands clubs européens

AS

La Covid-19 n’a épargné personne.Un rapport de KPMG publié par ledonne quelques indications sur les pertes financières des grands clubs. Parmi les vainqueurs des six principaux championnats européens, la Juventus, le PSG et le FC Porto ont enregistré une perte de revenus supérieure à dix millions d'euros, alors que Liverpool, le Bayern et le Real Madrid limitent la casse.Malgré l’absence de public depuis de nombreux mois, le champion d’Espagne affiche un revenu de 681 millions d’euros. Ce bénéfice a été possible alors que le club de Florentino Pérez n’a pas dépensé sur le marché des transferts et a baissé le salaire des joueurs de 10%. À titre de comparaison, le PSG a dégagé un revenu de 540,6 millions d’euros, beaucoup moins que le Bayern, vainqueur de la dernière C1, avec 607,2 millions d’euros.Plus globalement, cette étude a permis d’affirmer qu’une vingtaine de clubs européens ont perdu plus d’un milliard d’euros de chiffre d’affaires. Parmi les mauvais élèves, on relève Tottenham (-12,3%), Manchester United (-18,5%) ou encore le Celtic (-15,5%). La Palme d’or revient au FC Porto, champion du Portugal, avec 50,5% de perte de chiffre d’affaires.Vivement le retour des supporters pour renflouer les caisses.