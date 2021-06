Gascoigne, Benzema... Découvrez la collection photos So Foot de juin

#2: Coup franc de Zidane, 2004

France - Angleterre (2-1), Euro 2004

#1: Joie de Benzema, 2020 #3: Célébration de Gascoigne, Euro 96

On reste dans la péninsule ibérique, mais côté Portugal et avec nos Bleus cette fois.. Pour l'un des plus grands retournements de situation de l'histoire du foot. Voici un cliché vu des virages de son premier but du tournoi,. A une trentaine de mètres du but, entre puissance et maîtrise. La France recolle. Et Zidane plante un pénalty deux minutes plus tard.. Exit les Rosbeefs (qui finiront deuxièmes de la poule mais exit quand même car ça fait plaisir de le dire) !