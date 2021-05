La Chine délocalise ses matchs de qualification pour le Mondial 2022 à Dubaï

AL

On appelle ça prendre un peu d'avance.Ce lundi, la Fédération chinoise de football (CFA) a pris la décision de ne plus accueillir sur son territoire l'ensemble des matchs de son groupe de qualification pour le Mondial 2022, comptant pour la zone Asie. Du 30 mai au 15 juin prochain, la Chine devait être l'unique pays-hôte des rencontres restantes de sa poule A, comprenant également la Syrie, les Philippines, les Maldives et Guam, dans une bulle sanitaire à Suzhou, près de Shanghaï.Manque de bol, le covid s'est invité à travers plusieurs cas positifs recensés ces derniers jours dans les délégations syrienne et maldivienne (joueurs et staffs), forçant ainsi les autorités locales à délocaliser les matchs à Dubaï, aux Émirats arabes unis. Deuxième de sa poule à cinq unités de la Syrie et pour l'instant qualifiée pour le troisième tour, La Grande Muraille a tamponné Guam ce dimanche (7-0) devant 30 000 personnes, avant de prendre la direction des archipels-palmiers.Vingt ans que la Chine attend de retrouver un Mondial. Ce n'est pas un petit séjour dans le Golfe qui va briser la dynamique.