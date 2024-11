Des petites nouveautés sur le site de So Foot

« Salut la commu! » On passe une tête pour vous présenter quelques nouveautés qui, on l’espère toujours, amélioreront votre expérience – comme disent les méchants de ce monde – sur ce site que vous adorez… même si vous êtes parfois trop pudiques pour nous le dire avec des mots doux.

Première nouveauté : le temps de lecture des articles indiqué par une petite horloge mimi comme tout. Ce qui vous permettra de savoir avant de lancer un article si vous avez globalement le temps de le lire en deux ou dix stations de métro, pendant un repas avec les beaux-parents, pendant une heure de colle ou votre entretien d’évaluation annuel avec votre supérieur.

Deuxième nouveauté : les sondages. Après avoir constaté la folie de notre sondage sur le désintérêt autour du football sur X, avec plus de 30 000 participants, on s’est dit que c’était un peu chiant que ce soit Elon Musk qui en profite. C’est pourquoi on a développé notre outil de sondage, avec lequel nous poserons régulièrement des questions qui vous donneront l’occasion de débattre sur l’état du monde et du football. Il se situe en haut à droite quand vous êtes sur l’ordinateur du boulot ou un peu plus bas en scrollant sur la page d’accueil en mobile.

Troisième nouveauté: des vidéos. En scrollant un peu sur la page d’accueil, vous découvrirez un merveilleux carrousel – et non « carrousSel » comme on le voit trop souvent – avec des vidéos issues de nos réseaux sociaux. Alors, c’est qui les boomers maintenant ?

Voilà pour le moment ! On vous laisse critiquer tout ça en commentaires. Vous pouvez même laisser des idées constructives et des pistes intéressantes pour qu’on planche dessus, ça ne nous dérange pas. Et si vraiment vous avez le courage d’affronter les moqueries des autres, n’hésitez pas à laisser un message sympa pour les équipes ! « Salut la commu ! »

