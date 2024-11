Putain, un an déjà...

Il grandit trop vite… Ce vendredi, So Foot fête le premier anniversaire de son petit dernier : Dégaine (by So Foot).

On vous représente la bête pour celles et ceux qui seraient passés à côté alors qu’on le montre partout, tout le temps, à tout le monde : Dégaine est notre média consacré à la culture maillots et au lifestyle autour du foot. Si vous avez un meilleur mot que lifestyle, on vous laisse le dire dans les commentaires.

En un an, nous avons publié plus de 700 articles sur le site pour suivre l’actualité des maillots, pour interviewer des joueurs ou des acteurs de ce domaine par exemple, et pour raconter quelques histoires autour de cette matière incroyable que le football nous offre depuis des décennies.

Le mieux, c’est de se balader sur nos différentes plateformes : le site degaine.so, le compte Instagram, le TikTok, le Threads et même, pour les anciens, un Facebook et un compte X/Twitter.

Ou alors, voilà ce qu’on vous propose : si le post ci-dessous vous fait rire, vous suivez la page.

Bon anniversaire à nous, et merci à vous de faire vivre cette nouvelle aventure.

