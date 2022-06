La Belgique passe ses nerfs sur la Pologne

Belgique (3-4-3) : Mignolet - Dendoncker, Alderweireld, Vertonghen - Castagne (T. Hazard, 85e), Tielemans, Witsel (Faes, 85e), Ferreira Carrasco - De Bruyne (De Ketelaere, 75e), Batshuayi (Openda, 85e), E. Hazard (Trossard, 66e). Sélectionneur : Roberto Martínez.

Pologne (4-2-3-1) : Drągowski - Gumny, Glik, Bednarek, Puchacz (Bereszyński, 46e) - Żurkowski, Krychowiak (D. Szymański, 46e) - Kamiński (Zalewski, 81e), Zieliński, S. Szymański (Cash, 66e) - Lewandowski (Buksa, 69e). Sélectionneur : Czesław Michniewicz.

La claque a bien été digérée. Martyrisée sur ses terres par les Pays-Bas (1-4) il y a cinq jours, la Belgique devait réagir sans tarder. Une mission accomplie avec brio ce mercredi, en étrillant la Pologne (6-1). Alignés dans leur 3-4-3 habituel, les protégés de Roberto Martínez ont profité d’une entame de match ouverte et rythmée pour rapidement se montrer menaçants, à l'image d'un Michy Batshuayi souvent trouvé par Kevin De Bruyne. Les Polonais ont ensuite resserré les boulons derrière et ont de mieux en mieux utilisé la balle dans le camp adverse. Jusqu’à l’expédier au fond des filets. Astucieusement servi par Sebastian Szymański, Robert Lewandowski s’est joué de Simon Mignolet en réussissant un enchaînement contrôle-frappe de l’extérieur du gauche loin d’être évidentLes Belges n’ont toutefois pas vraiment eu le temps de douter, puisque Axel Witsel a égalisé peu avant la mi-temps, d’une puissante frappe du droit. Aussi animé que le premier, le second acte a clairement basculé à l’avantage des locaux, qui ont fait le siège du but de Bartłomiej Drągowski. Le portier barbu de la Fiorentina n’a en revanche rien pu faire quelques minutes plus tard face à Kevin De Bruyne, qui a converti avec sang-froid une belle offrande d’Eden Hazard. Le Madrilène est sorti sous les applaudissements dans la foulée. Son remplaçant, Leandro Trossard, s’est quant à lui distingué en corsant l’addition de près, puis en envoyant une frappe enroulée dans la lucarne. Et comme si cela ne suffisait pas, Leander Dendoncker a expédié une mine du droit dans le petit filet opposé, et Loïs Openda a conclu le festival dans le temps additionnel. N’en jetez plus !Lewandowski cherche actuellement à trouver un nouveau club . La prestation de son équipe à Bruxelles risque aussi de lui donner envie de changer de sélection.