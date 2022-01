L'Union Saint-Gilloise s'offre (encore) le derby de Bruxelles

USG (3-5-2): Moris - Kandouss, Burges, Van Der Heyden - Nieuwkoop, Amani, Nielsen, Teuma, Lapoussin - Undav, Vanzeir. Entraîneur : Felice Mazzù.



Anderlecht (4-4-2): Van Crombrugge - Mykhaylichenko, Hoedt, Magallan, Gomez - Cullen, Olsson, Refaelov, Verschaeren - Zirkzee, Kouamé. Entraîneur: Vincent Kompany.

Le roi de Bruxelles, c'est l'Union !Déjà tombeur du voisin Anderlecht en juillet dernier (3-1) pour son retour dans l'élite, l'insatiable promu a récidivé ce dimanche au Parc Duden (1-0) pour le compte de la vingt-cinquième journée de la Jupiler Pro League. Les Mauves, emmenés par Vincent Kompany, ont chuté au bout de dix minutes sur un coup franc habilement joué en retrait et repris par Casper Nielsen qui a inscrit le seul but de la rencontre. Anderlecht a eu des occasions pour revenir, notamment sur ce coup franc botté par Sergio Gomez et sorti magnifiquement par Anthony Moris en seconde période. En vain.D'autant que l'Union, elle aussi, aurait pu faire le break au cours du second acte à l'image de cette tête de Dante Vanzeir détourné sur sa barre par Hendrik Van Crombrugge. Au coup de sifflet final, les chants des supporters unionistes résonnent dans les communes de Forest et de Saint-Gilles mais pas seulement : à neuf journées de la fin (avant les play-offs), l'Union trône en tête et compte quinze points d'avance sur Anderlecht. Pour un retour dans l'élite quarante-huit ans après la dernière fois, cela relève de l'incroyable.