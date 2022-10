L’UEFA travaille sur un nouveau système de qualification pour la Coupe du monde et l’Euro

TP

L’UEFA penserait-elle enfin à la santé de ses joueurs ?Alors que le calendrier international se veut de plus en plus chargé, l’UEFA aurait peut être trouvé la solution. Selon une information de L’Équipe , l’instance du football européen souhaiterait modifier le mode de qualifications pour les prochaines éditions de la Coupe du monde et de l’Euro. Un projet qui pourrait voir le jour pour le Mondial 2026 et l’Euro 2028 donc. L’objectif de ce nouveau système est d’alléger l'agenda en réduisant le nombre d’équipes par groupe. Actuellement, les groupes sont composés de 5 ou 6 sélections, l’UEFA souhaiterait baisser ce nombre à 4 ou 5.L'instance présidée par Aleksander Čeferin souhaite diminuer le nombre de matchs qualificatifs, avant tout pour y insérer des rencontres de Ligue des nations. Une compétition qui devrait notamment accorder plus de billets pour la Coupe du monde et l’Euro avec le système des play-offs. Par ce nouveau système, l’UEFA souhaite notamment rééquilibrer les groupes de qualification, qui passeront de 10 à 12, en évitant des écarts trop importants entre les sélections. Finalité : une revalorisation des droits TV et augmenter les profits.Ce nouveau format devrait être officiellement annoncé le 25 janvier à Nyon.