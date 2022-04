L'UEFA surveille de près les liens entre le LOSC et l'AC Milan

L'UEFA s'intéresse de près au propriétaire de Lille, le fonds Merlyn Partners, dont Elliott, qui détient l'AC Milan, est l'un des principaux créanciers. Le fonds exercerait indirectement son pouvoir de décision sur le club nordiste https://t.co/3UmscR0Fr5 pic.twitter.com/MzTDxfds3a — L'ÉQUIPE (@lequipe) April 14, 2022

Étonnant, de voir Gérard Lopez dans des escroqueries.Lille et l'AC Milan seraient-ils liés ? Ce vendredi, L’Équipe rapporte que l’UEFA prospecte afin de savoir si les deux clubs n'auraient pas le même propriétaire. Chose interdite pour deux clubs participant aux compétitions de clubs de l'UEFA, d’où l’enquête de l’instance.La société Callisto détient le LOSC depuis décembre 2020. Elle est une filiale de Merlyn Partners (un fonds d'investissement luxembourgeois) qui est donc tout en haut de la gouvernance. Or, toujours selon le quotidien, Merlyn n'aurait pas investi un centime dans Lille ou dans n'importe quel autre domaine. Merlyn servirait seulement à camoufler la présence du patron d'Elliott, Gordon Singer (fils de Paul, le fondateur du fonds). Via des sociétés filiales relié à Callisto, ce dernier se retrouve au conseil de surveillance de Callisto et, par ricochet, du LOSC. Une influence qui était déjà très importante à l'époque de Gérard Lopez (2017-2020), comme l'expliquePar ailleurs, le quotidien sportif rapporte également que l’AC Milan et Lille seraient en contact avec le fonds d'investissement du Moyen-Orient Investcorp pour un rachat commun. Situé au Bahreïn, ce fonds a été créé en 1982 pour permettre aux riches familles du Moyen-Orient d’investir sur les marchés développés.À ce rythme-là, Lille n'aura plus qu'à rajouter des bandes noires sur son maillot.