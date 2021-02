L’UEFA interdit à Deniz Aytekin d'évoquer la « Remontada »

2

Deniz la Malice.Arbitre controversé du huitième de finale retour de Ligue des champions, entre le FC Barcelone et le PSG (6-1) au soir du 8 mars 2017, Deniz Aytekin n’est jamais revenu sur sa prestation. La raison : l’UEFA lui ad’évoquer cette fameuse rencontre. Selon L’Équipe , l’instance dirigeante européenne refuse que l’Allemand s'exprime dans la presse et ne parle de l’une des deux formations.Mis officieusement à pied quelques mois après le match, ce dernier n’a dirigé que six rencontres internationales depuis quatre ans. Il reste néanmoins l’un des arbitres les plus importants de Bundesliga (élu meilleur arbitre d’Allemagne en 2019 et 2020). Victime d’une rupture des ligaments croisés du genou, il n’a pas encore officié cette saison. Dans l’une de ses dernières interviews, accordée à, Deniz Aytekin a déclaré que l’une de ses plus grosses erreurs a étéEmery jaune.