Bousculé par Metz, l'OM encore tenu en échec au Vélodrome

Mandanda - Saliba, Caleta-Car (Dieng, 90e), Peres - Guendouzi, Gerson (Harit, 65eà, Lirola (Balerdi, 46e), Payet - Ünder, Luis Henrique (De la Fuente, 65e), Milik. Entraîneur : Jorge Sampaoli.



Oukidja - Delaine, Kouyaté, Jemerson, Bronn, Centonze - N'doram, Maïga - Boulaya (Sarr, 62e) - De Préville (Nguette, 79e), Niane (Idol, 62e / Pajot, 79e / Gueye, 90e). Entraîneur : Frédéric Antonetti.

La supériorité numérique et les dix minutes de temps additionnel n'auront pas suffi à l'Olympique de Marseille. Quatre jours après leur 0-0 frustrant contre la Lazio Rome en Ligue Europa, les hommes de Jorge Sampaoli - suspendu et donc assis en loge - ont remis ça face a FC Metz. Problème : cette fois ils recevaient le 19de Ligue 1, et non pas le 3de Serie A. Or, sur la pelouse, la hiérarchie ne s'est pas faite ressentir du tout. Si l'OM a enflammé la fin de match - comme contre la Lazio -, ce sont bien les Lorrains qui se sont procurés les meilleures situations, et qui auront donc le plus de regrets après ce nul.Dans un Vélodrome qui a passé la barre des 60 000 supporters pour la deuxième fois en quatre jours, les Messins ont vite pris leurs aises. Et notamment Thomas Delaine qui, sur deux contres, est venu taper chacun des poteaux marseillais dans le premier acte (6, 33). Aidé par ses montants pour son retour surprise, Steve Mandanda a ensuite été suppléé par un défenseur messin lorsque Kouyaté est venu sauver sur la ligne une frappe messine (21). Puis l'OM a haussé le ton et touché la barre par Payet sur une des rares occasions phocéennes du jour. Car même en supériorité numérique après l'expulsion logique de Jemerson pour une vilaine semelle sur Payet (55), l'OM a une nouvelle fois affiché d'inquiétantes limites à créer du danger dans la surface adverse.Et quand ça a été le cas, Milik s'est emmêlé les pinceaux, tandis que les autres tentatives manquaient de convictions. En face, le FC Metz a eu plusieurs balles de 1-0 mais a manqué de lucidité et de réussite. À l'image de Centonze qui a d'abord oublié Sarr (63) avant que Nguette et Gueye ne se tamponnent en pleine surface marseillaise. Finalement, après un temps additionnel interminable et irrespirable, l'OM et Metz se partagent les points. Ce qui n'arrange personne, puisque l'OM glisse du podium alors que Metz ne décolle pas de la zone rouge.