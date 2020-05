Et Zubi s'arrêta...

L'Olympique de Marseille et Andoni Zubizzareta ont mis un terme à leur collaboration. Et le départ du directeur sportif, s'il était fortement pressenti ces dernières semaines, met notamment en péril la pérennité d'un projet dans lequel l'Espagnol a impliqué André Villas-Boas... Les prochains jours risquent d'être rock'n'roll sur la Canebière.

Le premier domino à tomber ?

Par Mathieu Rollinger

Que ce soit en tant que gardien ou dirigeant, Andoni Zubizzareta ne le sait que trop bien : les critiques font partie du métier. «, expliquait-il auen octobre dernier, après les réserves dont il faisait l'objet.» Ce jeudi, il n’était plus tant question de critiques que de choix. Et celui qu’ont fait conjointement l’Olympique de Marseille et son directeur sportif a été de séparer leurs chemins , un an avant la fin de son contrat. «» et «» , renseigne le communiqué du club . Et puisque les constats étaient visiblement les mêmes des deux côtés, cette décision devrait donc picoter pour le Basque.Arrivé en 2016 dans le sillage de Jacques-Henri Eyraud, l’ancien international espagnol quitte pourtant la cité phocéenne la tête haute : «» Après avoir vécu une finale de la Ligue Europa en 2018, la dernière sensation - puisque c'est en général celle qui reste - a été de replacer l’OM en Ligue des champions. À ce titre, la mission peut être considérée comme réussie. D’ailleurs, le président Eyraud a souligné l’importance de Zubi dans ce «» , par son «» . Sous son égide, un groupe olympien a réussi tant bien que mal à se former, malgré le temps d'adaptation de certaines recrues (Ćaleta-Car, Radonjić voire Benedetto), ou les départs de certains cadres (Luiz Gustavo) ou les couacs avec les jeunes issus du centre de formation (Lihadji). Pourtant, avec un budget serré, une ossature s’est dégagée en attendant un avenir plus radieux. Un avenir qui se fera donc sans Zubizzareta.À l’automne dernier, les relations se sont tendues entre le directeur sportif et sa hiérarchie. Parce qu’après avoir dégoté André Villas Boas comme entraîneur, ses supérieurs lui auraient fait comprendre qu’ils seraient en quête d’un successeur. Aujourd’hui, ce départ fait tomber un épais brouillard sur le projet marseillais. D’autant plus qu’AVB avait préalablement calqué son futur à celui de l’ancien manager du Barça, ainsi que celui d’Albert Valentin, chargé du scouting, également partant. «, posait le coach mardi dernier au micro de RMC » Les craintes du Portugais ne sont pas à aller chercher plus loin : «» . Et ce revirement de bord du board marseillais risque de laisser à quai un bon paquet de joueurs qui avaient adhéré à cette mission commando, en attendant de voir qui reprendra les commandes du bateau. Mais puisqu'on apprend chaque jour à découvrir "le monde d'après", qu'il est rassurant de voir que certaines choses ne changent pas.