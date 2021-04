L'obstruction grossière d'une joueuse ukrainienne contre l'Irlande du Nord

The Northern Ireland vs Ukraine match contained one of the most cynical fouls I have ever seen. It is almost a work of performance art. pic.twitter.com/uRKVdQ1mId — Scott Pack (@meandmybigmouth) April 13, 2021

AL

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Il n’y a pas que Mehdi Taremi et Neymar dans la vie.Ce mardi, les féminines de l’Irlande du Nord ont éliminé leurs homologues ukrainiennes en barrages de qualification à l’Euro 2022, qui se tiendra outre-Manche (2-0, 4-1 en cumulé). Au-delà de cette première historique, on retiendra l'allégorie du désespoir signée Natiia Pantsulaia, à la 87minute. Une bien belle obstruction, entre frustration et fatalisme, sanctionnée d'un carton rouge dans la foulée. Tout ça pour rien, puisque l'Ukraine a encaissé un second but quelques minutes plus tard.Il faut saluer la course et le geste technique, c'est superbe.