L'Istanbul Basaksehir fait glisser MU

Istanbul BB (4-1-4-1) : Günok - Rafael, Škrtel, Epureanu, Bolingoli-Mbombo - Özcan (Topal, 88e) - Višća, Aleksić, Kahveci (Ponck, 90e), Türüç - Ba (Gulbrandsen, 78e). Entraîneur : Okan Buruk.

Manchester United (4-4-2) : Henderson - Wan-Bissaka (Fosu-Mensah, 76e), Tuanzebe (McTominay, 46e), Maguire, Shaw - Matić, Mata (Cavani, 61e), B. Fernandes, van de Beek (Pogba, 61e) - Martial, Rashford (Greenwood, 76e). Entraîneur : Ole Gunnar Solskjaer.

Cuit à la broche.Jour historique à Istanbul : séché lors des deux premières journées, l’Istanbul Basaksehir s’est offert mercredi soir la première victoire de son histoire en phase de poules de la Ligue des champions. Face à qui ? Face à Manchester United, leader du groupe H, invaincu à l’extérieur cette saison et qui s’est notamment fait planter par un Demba Ba en ébullition, bien sûr !Titulaire en pointe à la place d’Enzo Crivelli, l’attaquant sénégalais a d’abord profité d’une couverture défensive de U10 pour coucher une première fois un Dean Henderson qui fêtait sa première titularisation chez les pros avec Manchester United (1-0, 13). Puis, 27 minutes plus tard, on l'a retrouvé après une perte de balle suicidaire de Mata devant Türuç, que l’ancien buteur de Chelsea a ensuite laissé passer pour le meilleur buteur de l’histoire de l’Istanbul BB, Edin Visca (2-0, 40). Mené 2-0 et incapable de foutre les jetons à Mert Günok, MU a réagi juste avant la pause sur un coup de casque de Martial (2-1, 43), ce qui n’a pas empêché la colère d’Ole Gunnar Solskjaer.À la pause, le Norvégien a alors sorti Tuanzebe et fait entrer McTominay. Conséquence ? Aucune, Manchester United ne se montrant dangereux que sur un coup franc de Bruno Fernandes facilement détourné par Günok et les entrées combinées de Cavani, Pogba et Greenwood ne débouchant pas sur grand chose. En face, l’Istanbul Basaksehir s’est contenté de tenir son avance et de déguster en douceur le scalp de MU, en sauvant malgré tout une balle d'égalisation sur la ligne dans les dernières secondes. Un MU qui s'est surtout fait balader défensivement sur plusieurs séquences et qui pourrait voir le PSG lui revenir sur les oreilles dans la soirée.