En Roumanie, un speaker se fait expulser

En Roumanie, un speaker se fait expulser

Drop the mic.

Le CSU Craiova a réussi un petit exploit ce jeudi, en se qualifiant pour la Ligue Conférence. Une première au XXIe siècle pour ce club roumain à l’histoire récente bien tourmentée – entre faillite et refondation. Sur le terrain, les Bleu et Blanc ont disposé d’Istanbul Başakşehir (3-1), mais la plus belle action de la partie s’est déroulée derrière la ligne de touche. En effet, sur le troisième but de Craiova, le speaker local s’est logiquement mis à hurler le nom du buteur (le Français Steven Nsimba). Les célébrations roumaines se prolongeant, joueurs et staff de Başakşehir ont fini par s’agacer, créant une grosse embrouille près des bancs. Daniel Schlager, arbitre de la rencontre, a alors dégainé quelques cartons, dont un rouge pour le speaker (qui continuait à crier le nom de Nsimba en quittant la pelouse).

Personne n’a semblé choqué de l’incident et aucune explication n’a été donnée quant à cette expulsion bien improbable. De son côté, Steven Nsimba a de quoi être fier, lui qui dispute seulement sa deuxième saison comme joueur professionnel, à 29 ans. Passé par Laval (sept matchs de Ligue 2 lors de la saison 2022-2023), l’attaquant a surtout écumé les terrains des divisions amateurs, aux Ulis, Avranches, Aubagne, Bourges, Bobigny, et au Paris 13 Atletico.

Jour de gloire pour le football maltais !

