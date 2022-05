L'Inter s'impose à Cagliari et maintient le suspense pour le titre

Cagliari (4-3-1-2) : Cragno - Bellanova, Ceppitelli, Altare (Carboni, 79e), Lykogiánnis - Marin (Baselli, 79e), Grassi, Henrique (Pereiro, 86e) - Rog (Nández, 56e) - Pavoletti (Baldé, 56e), Galvão. Entraîneur : Alessandro Agostini.



Inter (3-5-2) : Handanovič - Škriniar, De Vrij, Bastoni (D'Ambrosio, 70e) - Darmian (Dumfries, 58e), Barella (Gagliardini, 58e), Brozović, Çalhanoğlu, Perišić - Džeko (Correa, 70e), Martínez (Sánchez, 85e). Entraîneur : Simone Inzaghi.

Non, le Milan n'est pas champion. Pas encore.En allant chercher une ultime victoire à l'extérieur cette saison en Serie A, sur la pelouse de Cagliari (1-2) ce dimanche soir à la Sardegna Arena, l'Inter entretient le flou et repousse à dimanche prochain l'épilogue concernant le titre de champion. Les Intéristes ont d'ailleurs souhaité passer rapidement un message après la probante victoire de leurs rivaux quelques heures plus tôt : premier but de Milan Škriniar, finalement refusé pour avoir touché le ballon de la main en le propulsant au fond des filets (13), ouverture du score d'une tête rageuse de Matteo Darmianet double énorme occasion pour Lautaro Martínez quelques secondes avant la pause (poteau, avant une claquette d'Alessio Cragno).est finalement récompensé en seconde période, d'abord sur un appel limpideavant de verrouiller les trois points d'un ballon piqué, grimpant ainsi à 21 buts cette saison. S'ils n'ont jamais baissé la tête et ont réduit le score sur une belle frappe de Charálampos Lykogiánnis, lesn'ont pu rivaliser et calent dangereusement à la dix-huitième place (29 points), à deux longueurs de Salernitana.Peu importe le vainqueur final de cet exercice de Serie A, une chose est certaine : Milan est redevenu la place forte du football italien.