L'Inter fait tomber le Napoli

Au terme d'un match débordant d'intensité et d'occasions, c'est l'Inter qui est sorti vainqueur de ce choc face au Napoli à San Siro (3-2). Un succès de prestige pour les hommes de Simone Inzaghi qui reviennent à quatre points du tandem Naples-Milan en tête de la Serie A. Oui, le suspens est total.

L'Inter prend le lead

Le Napoli se bagarre, en vain

Inter (3-5-2) : Handanovič - Škriniar, Ranocchia, Bastoni - Darmian, Barella (Dimarco, 76e), Brozović, Çalhanoğlu (Vidal, 62e), Perišić (Satriano, 88e - Lautaro (Gagliardini, 76e), Correa (Džeko, 62e). Entraîneur : Simone Inzaghi.



Napoli (4-3-3) : Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian - Lozano (Elmas, 75e), Zieliński, Insigne (Mertens, 75e) - Osimhen (Petagna, 55e). Entraîneur : Luciano Spalletti.

Par Andrea Chazy

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Pour qu’une affiche ait de la gueule, il faut deux titans en pleine bourre. Les feuilles A4 placardées aux abords de San Siro ces derniers jours en avaient, de la gueule, et pour cause : sur la pelouse de la meilleure attaque de Serie A (l’Inter), c’est l’invaincu leader muni de la meilleure muraille d’Italie (Naples) qui venait tester la solidité de ses fondations. Alléchant sur le papier, délicieux dans l’assiette : cet Inter-Napoli fut agréable en bouche notamment grâce à la puissance offensive nerazzurra qui a fait valdinguer le roi de Campanie. Lesn’ont donc plus que quatre points d’avance sur leurs adversaires du soir, la lutte sera folle jusqu’au bout. La défaite du Milan à Florence combinée à la victoire de la Juve sur la Lazio , quelques heures auparavant, ont presque redonné aux suiveurs de la série l’impression de retrouver les Sette Sorelle. Les stars ne sont plus là, ou plutôt d’un moindre calibre, mais il apparaît que la plupart de ces sœurs sont sportivement plus proches que depuis un bon bout de temps en ce début de saison. Si Stefan De Vrij, Edin Džeko et Matteo Politano manquent à l’appel au coup d’envoi, Napolitains et Intéristes se jettent les uns sur les autres d’entrée au cœur de l’arène lombarde.Le premier coup de poignard sera à mettre à l’actif des visiteurs : suite à un ballon gratté dans les pieds de Nicolo Barella, Piotr Zielinski se voit servis quelques secondes plus tard par Lorenzo Insigne et expédie sa frappe sous la barre de Samir Handanovic. De quoi réveiller l’Inter qui ne va pas tarder à réagir : Barella claque une volée contrée par la main de Kalidou Koulibaly. Vous l’avez deviné : Hakan Çalhanoğlu ne se fait pas prier au moment d’égaliser sur penalty. Les deux formations se rendent coup pour coup mais c’est bien l’Inter qui rejoindre les vestiaires en tête. Sur corner, Ivan Perisic coupe au premier poteau et trompe un David Ospina occupé à se défaire du marquage d’Alessandro BastoniLe deuxième round entre les deux camps débutent avec de la casse : suite à un duel engagé tête contre tête avec Milan Skriniar, Victor Osimhen est obligé de céder sa place à Andrea Petagna. Naples pousse néanmoins pour égaliser et se fait piéger en contre : avant de céder sa place à Edin Džeko, Joaquin Correa remonte tout le terrain pour offrir à Lautaro Martinez le soin de faire le break. L’affaire est dans le sac ? Bien sûr que non.Entré en jeu à un quart d’heure de la fin pour suppléer Lorenzo Insigne, Dries Mertens catapulte une frappe chirurgicale dans la lunette d’Handanovic pour relancer le suspens. Les huit longues minutes de temps additionnel sont interminables, Handanovič faire un miracle (un peu heureux ?) face à Mario Rui en déviant la tête du latéral napolitain sur sa barre avant de voir un missile de Mertens dans ses cinq mètres s'envoler après un travail génial de Zambo Anguissa. Comme Milan, Naples tombe à son tour au terme d'un spectacle de premier plan.