L’hommage de Dybala à Platini après son but historique

MD

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Copie conforme.Onzième minute de jeu au Juventus Stadium : Après avoir ouvert le score face au Zénith , Paulo Dybala se couche au sol et prend la pose. Un geste qui rappelle la célébration iconique réalisée par Michel Platini lors de la finale de la Coupe intercontinentale 1985 remportée face à Argentinos Juniors.Auteur d’un doublé ce mardi soir, l’Argentin a rendu hommage à l’ancienne gloire desaprès l’avoir dépassé au nombre de buts inscrits sous le maillot de la Juventus : 106 pour l'Argentin, contre 104 pour le Français. Avec 264 apparitions sous le maillot de la prestigieuse écurie italienne, Dybala rentre de plus en plus dans l’histoire de la Juve et s’est dit « fier d’avoir rejoint la légende "Le Roi" Platini » Pour pousser l'imitation jusqu'au bout, il ne reste plus qu'à remporter la C1, sa petite soeur et la Supercoupe d'Europe, maintenant.