L'Étoile rouge de Belgrade championne de Serbie pour la 32e fois

AL

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Rouge de plaisir.Pas d'étoile filante en Serbie où l'Étoile rouge de Belgrade a décroché ce jeudi son 32titre de champion (tous régimes et entités politiques compris), son 7depuis la séparation du Monténégro en juin 2006 et le quatrième consécutif, à la faveur d'un court succès face à Vojvodina (1-0).Avec 98 points, 32 victoires et seulement deux matchs nuls à quatre journées de la fin de la Superliga, lesse sont une nouvelle fois baladés et disputeront le premier tour préliminaire de la Ligue des champions 2021-2022, en juillet prochain. Le Partizan Belgrade, lui, est relégué à douze longueurs de son rival éternel et tentera de contester sa suprématie nationale en finale de la Coupe, le 25 mai prochain.Avec une différence de buts de +80, la bande àStanković détient une des meilleures défenses d'Europe sur la saison (16 buts encaissés) mais elle est seule leader du Vieux continent pour ce qui est des points par match (2.88) et des victoires consécutives (22, série en cours).Maintenant, tout le monde espère voir lesremplir le Marakana la saison prochaine.