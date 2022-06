L'Espagne s'arrache pour ramener un nul de Tchéquie

République tchèque (3-4-3) : Vaclík - Zima, Brabec, Matějů - Coufal, Sadílek, Souček, Zelený (Jankto, 24e) (Havel, 46e) - Pešek (Hložek, 59e), Kuchta (Jurečka, 78e), Lingr (Černý, 59e). Sélectionneur : Jaroslav Šilhavý.



Espagne (4-3-3) : Simón - Carvajal, García, Martínez, Alonso - Gavi, Rodri (Busquets, 62e), Koke (Llorente, 72e) - Sarabia (F. Torres, 46e), De Tomás (Morata, 62e), Olmo (Asensio, 62e). Sélectionneur : Luis Enrique.

TB

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Comment dit-on «» en espagnol ?La Tchéquie a cru au gros coup dans son Eden Arena de Prague, après avoir mené au score par deux fois face à une Espagne longtemps en manque d'inspiration. Mais c'était compter sans un coup de casque gagnant d'Íñigo Martínez, dans les derniers instants du bras de fer. Côté espagnol, Luis Enrique s'était offert une large revue d'effectif, et saa cédé d'entrée : la vidéo, formelle, a indiqué que Kuchta n'était pas hors jeu, et le but rapide de Pešek a donc été validé pour lancer la soirée. Les phases de possession interminables n'ont en revanche rien donné, et il a fallu attendre près d'une demi-heure pour voir Sarabia frapper enfin au but, de manière trop écrasée (27). La fin du premier acte a également été marquée par la sortie sur civière de Jankto, entré quelques minutes plus tôt. Et alors que l'on pensait laincapable de recoller avant la pause, c'est Gavi qui s'est chargé de remettre les deux équipes à hauteur d'un joli enroulé à ras de terre pour son tout premier pion en sélectionLe jeu s'est fait un peu plus direct au retour des vestiaires, mais la défense espagnole a toujours eu autant de mal à gérer la profondeur. Heureusement pour elle, Kuchta n'a pas cadré au moment de se présenter face à Simón (54). Vaclík a, de son côté, dû intervenir devant Olmo (57) avant de voir Asensio trouver le poteau sur son premier ballon un an et demi après sa dernière apparition en sélection (62). Mais c'est finalement Kuchta, encore lui, qui a remis les siens devant d'une merveille de ballon piqué. La tête de Ferran Torres a échoué sur la base du montant (70), mais celle d'Íñigo Martínez à l'entrée du temps additionnel a bien franchi la ligne pour offrir un nul devenu inespéré à l'EspagneLa course au dernier carré sera folle, dans ce groupe 2.